Despiden a más de 48 trabajadores de Meteorología en Argentina

El Gobierno de Javier Milei, en Argentina, despidió a más de 48 trabajadores del Servicio de Meteorología Nacional tras su política de reajuste y despidos.

En este sentido, el meteorólogo Lucas Berengua fue despedido. La plataforma Página 12 refirió que “de una forma cruel del Servicio Meteorológico Nacional tras 21 años trabajando en el organismo”.

“Acá no hay telegramas. Acá es todo mucho más perverso. Me llamaron por teléfono. Me dijeron que me estaba buscando el director, que es una persona que no conozco, porque está hace pocos días. Y que lo acompañan ciertos directores que ya estaban en el organismo y que vienen desde hace muchos años”, compartió Berengua.

Página 12 relató que “hay una palabra que se repite y repite: crueldad. Casi no hay trabajadores que no la mencionen al graficar la ola de despidos masivos que el Gobierno de Javier Milei ha comenzado a desplegar en todas las dependencias estatales esta semana, con el fin de los contratos que a finales de diciembre fueron renovados por tres meses”.

El plan de despidos en organismos del Estado que el Gobierno puso en marcha esta semana abarca a 15.000 trabajadores y trabajadoras, aunque no contempla todos los trabajadores de organismos descentralizados y empresas públicas.

Continúan las protestas contra los ajustes

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un “ingreso masivo y simultáneo” a todos los organismos estatales el próximo 3 de abril. Esta convocatoria de movilización es ante la llegada de miles de telegramas de despidos a trabajadores de la Administración Pública.

“Nos vamos a defender con las herramientas más efectivas que tenemos, que es ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión. Hacemos responsable al Gobierno por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, señaló el secretario general Rodolfo Aguiar.