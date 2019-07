Golazo de América: Argentina y la polémica del VAR

El programa transmitido por teleSUR, Golazo de América, analizó este miércoles el encuentro de Brasil vs Argentina que se dio en Belo Horizonte, imponiéndose la verde amarella 2-0, con goles ejecutados por Gabriel Jesus en el minuto 19 y el segundo por Roberto Firmino al minuto 71.

Este encuentro reabre la disputa del uso del VAR y el arbitraje, pues la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) emitió una carta a la Conmebol manifestando el descontento del arbitraje, ya que existía, un penal por falta a Agüero, mismo que no se cobró.

Además, el comentario de Messi, crack argentino, quien refirió que "se cansaron de cobrar boludeces y acá no fueron a mirar el VAR". Por su parte, el director técnico Lionel Scaloni dijo que el cuerpo de arbitraje "no estuvo a la altura de un partido de este calibre".

El primer invitado fue Martin Goldbart, periodista deportivo de Argentina, quien asegura que su selección fue robada por los árbitros, dejando en claro que a la albiceleste no la descalificó Brasil, sino el VAR, pues no se cobraron dos penales, haciendo hincapié en que Brasil es un justo ganador.

Acerca de la AFA, comentó que su queja formal no tendrá repercusiones, ya que sirve para pedir que el hecho no vuelva a ocurrir. Ante esta queja, Martín insiste "es la misma AFA que se está quejando del arbitraje, es la misma AFA que debía de despedir a los dirigentes, este comunicado frente a Conmebol es simplemente una formalidad diciendo que no estamos de acuerdo, pero nada más".

Refiriéndose a la crítica que generan los medios y la sociedad a la selección argentina, el periodista indicó que "los argentinos no podemos soportar que ya no somos potencia. Hoy Argentina no está en los diez primeros del ranking. La Argentina está mal acostumbrada a solo ganar; hace muchos años no gana en torneos importantes ni títulos mayores".

El segundo invitado fue el director técnico Jaime de la Pava, entrenador del Atlético Venezuela, quien analizó este punto al reitertar que el equipo de su patria hizo un buen trabajo, rescatando el juego y la técnica de la Tri. Para De la Pava, Chile llega a la Copa con muchas dudas en un proceso de menos a más, permitiéndole crecer y estar en semifinales.

Entre las criticas más fuertes fueron para Ecuador y Argentina. En el caso ecuatoriano, refirió la necesidad de hacer cambios, ya que fue un equipo vulnerable, lleno de errores individuales y colectivos.

El trayecto de Argentina en esta copa fue de menos a más, visibilizando mayores jugadas en el partido con Brasil, además de recalcar el uso del VAR, pues, "existían decisiones que debían haber analizado con la tecnología del VAR".

Por último nombró a Perú como la gran sorpresa de esta Copa América, donde Gareca ha desarrollado un proceso de trabajo serio, permitiendo fortalecer al equipo. Ahora jugará la final con Brasil.

Para finalizar se revisó la victoria de Países Bajos contra Suecia, donde el partido tuvo que ir a tiempo extra, ya que se daba el empate. La mediocampista de Países Bajos Groenen anotó el gol por la Copa Mundial Femenina en el minuto 99, en este marco, la final la disputarán contra Estados Unidos.