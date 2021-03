Sindicatos brasileños inician este miércoles paro de 24 horas

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de Brasil, junto con otras organizaciones sindicales convocan un "cierre de la clase obrera" para mañana miércoles 24 de marzo, de acuerdo con una decisión anunciado la víspera en una reunión conjunta de los movimientos promoventes.

La iniciativa fue tomada en la reunión del Foro de Centrales Sindicales la cual reúne a representantes de seis entidades, además de la CUT.

La resolución es contraposición con la propuesta de lo que denominan "derecha tradicional", de "sesgo claramente político", en alianza con los gobernadores para, que "supuestamente luchar contra Bolsonaro", por lo cual expresan que "desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, es dañino y abyecto".

Quarta-feira é dia de Lockdown Nacional da classe trabalhadora. #Dia24PelaVIDA



Saiba onde tem atos

https://t.co/61cKYNdrGc — CUT Brasil (@CUT_Brasil) March 22, 2021

La convocatoria es a "paralizar las actividades laborales durante 24 horas, incluso en la oficina de casa, y no salir de casa, esta acción, que en realidad es una inacción, es en defensa de la vida".

Entre los reclamos presentados están la vacunación, una ayuda de emergencia por el equivalente a 110 dólares, oportunidades de empleo y contra la privatización.

Denuncian que el llamado a "quedarse en casa" y el encierro de la burguesía tradicional no surtieron efecto y la situación siguió empeorando.

Esto porque "tanto el Gobierno, que siempre actuó como si ignorara la existencia de la pandemia, como los gobiernos estatales que buscaban crear una falsa oposición a Bolsonaro, alegando ser científicos, responsables y combatientes de la pandemia, no hicieron nada desde un punto de vista práctico".

No obstante, los sindicatos expresan que la clase obrera "no se encierra (sino que) ocupa fábricas, se moviliza, pelea con la policía, con el régimen político, y eso es precisamente lo que hay que hacer", por lo cual denuncian que "quedarse en casa trabajando o no no cambiará la dramática situación a la que se enfrentan los trabajadores".

Semana que vem o Congresso votará a Lei Orçamentária Anual. É um momento chave para garantir demandas como:



➡️Vacinação de toda a população

➡️Auxílio Emergencial de R$600

➡️Enfrentamento da Fome

➡️Retorno escolar com segurança



Isso é #OçamentoPelaVida — CUT Brasil (@CUT_Brasil) March 23, 2021

Llaman, en ese sentido, a "seguir el ejemplo de los docentes de las redes estatales y municipales de Sao Paulo que detuvieron el regreso de la política genocida a la escuela, saliendo a las calles, incluso recurriendo a la violencia si es necesario, con un programa en defensa de los trabajadores, sus vidas y sus derechos".