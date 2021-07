Argentina autoriza nuevo DNI para personas no binarias

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, presentará este miércoles el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de género de todas las personas que no se perciben a sí mismas con los géneros masculino o femenino.

Desde el Museo del Bicentenario, los ministros de Mujeres, Géneros y Diversidades y del Interior, Elizabeth Gómez Alcorta y Eduardo de Pedro, respectivamente, acompañaron al mandatario argentino en la presentación del nuevo documento.

Ambos titulares junto al presidente y al jefe de Gobierno, Santiago Cafreiro rubricaron la norma que dispuso que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) “deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743”.

Fernández entregará los primeros DNI a tres personas no binarias, como es el caso de Gerónimo Carolina González Davesa, de 35 años, quien en noviembre de 2018 fue la primera en alcanzar, con trámite administrativo, que su partida de nacimiento se expidiera sin consignación de sexo.

������⚪️��⚫️#Ahora En vivo desde @CasaRosada el presidente @alferdez entregará los primeros tres DNI que no consignan ni Masculino ni Femenino.

�� https://t.co/6E6yBT65nG

⏩ https://t.co/397nj8nMDe — Agencia Presentes (@PresentesLGBT) July 21, 2021

En este sentido, el instrumento legal viene a cumplimentar la ley de identidad de género aprobada en el país el 24 de mayo de 2012 y ya se oficializó mediante el Decreto 476/2021 publicado en el Boletín Oficial, previo al acto de anuncio formal de la medida.

De acuerdo con el artículo 4 del decreto, “la nomenclatura “X” en el campo “sexo” comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”, brindando amplias posibilidades a las diversas percepciones de identidades de género.

Un DNI con perspectiva de género es un logro histórico para el colectivo LGBT+ y un paso más para que las leyes y políticas públicas reconozcan la existencia de otras identidades ✊ Más información en @PresentesLGBT https://t.co/aPq04l8ky5 — Fundeps Argentina (@fundeps) July 21, 2021

Argentina se convierte ahora en el primer país de América Latina en habilitar la posibilidad de escoger una opción diferente en el campo “sexo” del DNI, en concordancia con las transformaciones realizadas por otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Todas las personas que ya hayan realizado rectificación registral o tramitado un nuevo documento de identidad previamente podrán acceder a esta opción.

Este reconocimiento legal es un gran avance para la sociedad. Felicitaciones a todas las organizaciones LGBTIQ+ por el trabajo y la lucha incansable! — Juanjo Mendez ��️‍�� (@soyjuanjomendez) July 21, 2021

Igualmente, se reconoce que “tendrá validez como documento de viaje a los efectos establecidos en el Acuerdo sobre Documentos de Viajes de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados”.

El nuevo documento determina que el derecho a la identidad "tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida".

De esta forma, las autoridades argentinas documentan que este derecho constituye un concepto genérico "que ensambla otros derechos que tutelan diversos aspectos de la persona".