Alberto Fernández anuncia que no dispondrá el crédito del FMI

"No me presten más plata, pero déjenme desarrollarme, para poder pagarles (...) discutamos el tiempo que necesito para volver a poner en marcha la economía, pero no me den más plata", manifestó el presidente electo.

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, anunció este martes que no solicitará al Fondo Monetario Internacional (FMI) los 12.000 millones de dólares pendientes por desembolsar, en el marco del crédito concedido por ese organismo al país sudamericano.

Ferández, quien asumirá formalmente el cargo de jefe de Estado el próximo diez de diceimbre, manifestó diáfanamente que los problemas de la Nación no se solucionan con más deudas, "si vos tenés un problema porque estás muy endeudado, creo que la solución no es seguir endeudándote", agregó.

"No voy a firmar acuerdos que no podemos cumplir. Eso ya lo hizo Macri. Con el FMI voy a firmar un único acuerdo y la primera regla es dejar de pedir dinero. Necesitamos reactivar la economía para poder pagar y resolver el problema de la deuda con sensatez", indicó el presidente electo.

Fernández reafirmó que no pretende evadir la deuda con el FMI, pidió tiempo para reactivar la economía Nacional y poder pagar la deuda, "no me presten más plata, pero déjenme desarrollarme, para poder pagarles (...) discutamos el tiempo que necesito para volver a poner en marcha la economía, pero no me den más plata", añadió.

El acuerdo con el FMI fue firmado por el Gobierno saliente de Mauricio Macri en 2015, alcanzaba un valor de 56.300 millones de dólares, de los cuales el organismo internacional desembolsó 44.300 millones de dólares.

Asimismo, recordó que la política es fundamental para propiciar el desarrollo de la Nación de manera conjunta, "concibo la política como un fenómeno colectivo y me siento muy bien como engranaje de un fenómeno colectivo. Nunca me voy a olvidar el día que Néstor me preguntó si me animaba a ser Jefe de Gabinete. Le respondí: ‘¿si me animo? Que vengan de a uno'", agregó.

"América Latina se está revelando contra la derecha. Nosotros, Cristina, yo y nuestro gobierno, vamos en el mismo sentido que la gente. Latinoamérica nos mira con expectativa. Ganamos y en América Latina se desató una demanda social que parecía dormida", aseveró el presidente Fernández.

Además reafirmó que a pesar de los ataques por parte de sectores de derecha, no podrán dividir un proceso que se encamina a la recuperación productiva de Argentina, "quieren dividirnos y hacernos pelear porque saben que nuestro éxito es nuestra unión. Pero nosotros tenemos en claro eso y aunque nos duelan las cosas que dicen, sabemos que es parte del juego", añadió.

Finalmente, ponderó la creación del Grupo de Puebla y su sentido integracionista para los pueblos de la región, así como el protagonismo para ayudar a Evo Morales en su salida de Bolivia tras el golpe de Estado, " el Grupo de Puebla es un grupo que reúne a todos los países progresistas, institucionalistas y democráticos de América Latina", agregó.