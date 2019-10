La activista de Rusia, María Bútina arribó este sábado a Moscú (capital) luego de cumplir una condena en Estado Unidos (EE.UU.) de 18 meses, donde se le acusó de ejercer como agente extranjera y conspirar para actuar como espía.

"Estoy muy contenta de estar de vuelta en casa y estoy muy agradecida con todos los que me han apoyado. No me di por vencida, no porque no supiera que tenía derecho a rendirme, simplemente no podía. Muchas gracias (...) como decía en mis videos, los rusos no se rinden", afirmó Bútina a su llegada al al Aeropuerto Internacional Sheremetyevo.

Bútina agradeció al Ministerio de Asuntos Exteriores y a los diplomáticos de su país, quienes hicieron todo lo posible para facilitar su repgrerso, "estoy agradecida con el pueblo riso por su apoyo y dinaciones", agregó.

�� Video by Maria #Zakharova:

�� Maria #Butina is home. Reunion with her father at Sheremetyevo Airport. pic.twitter.com/IczH0U3K4x — MFA Russia ���� (@mfa_russia) October 26, 2019

Su liberación se produjo antes de finalizar su sentencia, a causa de su buen comportamiento, "todavía creo que ambos países deberían ser amigos, pero lo que me pasó definitivamente demuestra que EE.UU. estpa perdiendo su sistema de justicia", añadió.

La activista rusa permaneció cerca de 18 meses en una prisión de Florida (sur), cumpliendo la condena dictada en abril de 2019, cuando ya había pasado nueve meses recluida. Durante su tiempo en la cárcel, pasó 117 días en confinamiento solitario.

Desde su condena, Rusia se pronunció por medio de la defensora del Pueblo, Tatiana Moskalkova, quien expresó en su momento, su decepción por el dictamen e informó que el estado de salud de María Bútina es "alarmante".

"En nuestra opinión no existen pruebas de acciones delictivas, cometidas deliberadamente, de cáracter obligatorio a la hora de condenar a alguién en este tipo de casos", reseñó Moskalkova.