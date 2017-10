Trump anunciará "muy pronto" si revoca acuerdo nuclear con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que "muy pronto" divulgará su decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán. Medios aseguran que el republicano piensa revocar el pacto.

"Van a oír hablar de Irán en muy poco tiempo", dijo Trump al ser preguntado por los periodistas antes de reunirse con varios altos cargos militares.

Trump, quien debe decidir antes del 15 de octubre si certifica o no que Irán ha cumplido lo acordado, indicó que abordará el asunto con la cúpula militar de Estados Unidos.

