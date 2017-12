Putin viaja a Turquía y Egipto a reforzar vínculos bilaterales

El presidente ruso Vladimir Putin viajará este lunes a Turquía y Egipto para reunirse con sus homólogos turco y egipcio, Recep Tayyip Erdogan y Abdelfatah al Sisi, respectivamente, con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales con ambos países.

Putin y Erdogan, quienes mantienen una comunicación constante, tratarán sobre la cooperación bilateral y la agenda internacional, específicamente la solución del conflicto en Siria, donde participan activamente por la paz de la República Árabe.

Mientras que en el caso de la reunión con al Sisi, se espera que traten temas tales como la economía, la energía y el humanitarismo, al tiempo que abordarán posibles vías de cooperación en el ámbito de seguridad, apuntó el Kremlin.

