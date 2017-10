Presidente venezolano denuncia censura en redes sociales

El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció el sábado una campaña de censura en las redes sociales en contra de la Revolución Bolivariana y en especial en su contra, con el objetivo de evitar la difusión de sus mensajes.

"Me tienen vetado en Facebook, en Twitter, en Instagram, utilizan esas herramientas solo para destruir la revolución, se las facilitan, se las regalan (a la derecha), pero para transmitir el mensaje de la revolución, de la patria, de la independencia, del socialismo, no, estamos vetados, nos meten retardadores para que no se sume gente a mis cuentas", dijo.

En compañía de algunos trabajadores de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), Movilnet y el canal Venezolana de Televisión, con quienes firmó un contrato colectivo, instó a la clase obrera del sector de telecomunicaciones a trabajar para poder ejercer la soberanía en esta área.

"Venezuela tiene que prepararse para gobernar a favor de los intereses de la sociedad, de la familia, del futuro, todas las redes sociales, así como se gobierna, se reglamenta y se dirige todos los medios de comunicación", enfatizó Maduro desde el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas (capital).

El jefe de Estado se refirió a la importancia que han adquirido las redes sociales para decidir "por la conciencia y la mente del mundo", un poder que "nadie jamás en la historia de la humanidad lo tuvo".

Por tal, abogó por la adaptación de las redes sociales a las leyes de los Estados para promover valores a las sociedades.

"Nosotros tenemos que estar en la vanguardia comunicacional del siglo XXI y debemos manejar e influir decisivamente en lo que sucede en las redes sociales que llegan a millones de seres humanos en nuestro país", recalcó el presidente Maduro.