China se prepara para una guerra contra Taiwán y/o Trump

Suena contradictorio que el mandarín Xi, también presidente de la omnipotente Comisión Militar del Partido Comunista Chino, se haya comunicado con Trump la víspera de Año Nuevo para avanzar en las negociaciones comerciales y, al mismo tiempo, se prepare para una guerra contra Taiwán y/o Estados Unidos.

China ya no se confía. Después de la hazaña del alunizaje de un vehículo espacial en el lado oscuro de la Luna, publicó la detonación de su mega-bomba, versión de la madre de todas las bombas que lanzó EE.UU. en Afganistán en 2017.

No es casual en esta delicada fase del caos global. La prensa china ha sido muy tersa con la reanudación de las negociaciones con EE.UU., como no deseando perturbarlas, cuando se aprecia en el horizonte la vulnerabilidad de Trump quien, a juicio del New York Times, está a punto de ceder a su intempestivo abordaje.

El portal SCMP, con sede en Hong Kong y propiedad de Alibaba, exhibe la musculatura militar del mandarín Xi, quien ha dado la primera orden a su Ejército a inicios de 2019: ¡Estén listos para la batalla!.

Xi arengó que China enfrenta riesgos y desafíos sin precedentes, por lo que todas las unidades militares deberán entender correctamente las grandes tendencias de seguridad y desarrollo y fortalecer su sentido de inesperadas batallas, crisis y privaciones. Enfatizó que deben ser profundizados los preparativos para la guerra (sic) y el combate para garantizar una respuesta eficiente en tiempos de emergencia, por lo que debe prepararse a una batalla militar integral desde un nuevo punto de partida.

El nuevo punto de partida es el giro geoestratégico del Pentágono cuyo objetivo primario es China, China, China, según el mantra bélico de su flamante interino Patrick Shanahan, de carrera civil y anterior ejecutivo de Boeing, quien sustituyó al general James Mattis, quien no se pudo entender, curiosamente, ni con Obama ni con Trump. ¡Qué parecido con el Bombardear, bombardear, bombardear , bombardear, bombardear Irán del pugnaz senador fallecido John McCain!.

SCMP cita al periódico oficial del Ejército chino que exclamó en su editorial que no hay tiempo para aflojar en los preparativos bélicos. También alude al experto militar Ni Lexiong, quien comenta que los gestos de alto perfil estaban quizá diseñados como amenaza para quienes buscan obstruir los planes de China para su reunificación con Taiwán.

El coronel retirado chino Yue Gang, comentó que la arenga de Xi a los militares era una respuesta a la creciente incertidumbre sobre la lucha geopolítica con EE.UU. cuando China tiene las mejores soluciones para los peores desenlaces, sea en relación con EE.UU. o a través del Estrecho de Taiwán.

El abismo es colosal entre Taiwán -23.5 millones de habitantes; superficie de 35 mil 980 kilómetros cuadrados; y 600 mil millones de dólares en PIB nominal- y la República Popular China: con mil 385 millones de habitantes; 9 millones 596 mil 960 kilómetros cuadrados; y 3.45 billones de dólares en PIB nominal. El pequeño Estado insular depende de los intercambios comerciales con el restante del circuito étnico-chino China Popular, Hong Kong, Macao y Singapur (70% de chinos).

El mandarín Xi propuso a Taiwán su reu-nificación pacífica, siguiendo el modelo exitoso de un país y dos sistemas de Hong Kong y Macao, que ha sido rechazado tajantemente por la desafiante presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen.

Es suicida la confrontación taiwanesa con su madre patria, sin tampoco tener en cuenta la capacidad nuclear/hipersónica de China Popular. La amazona presidenta de Taiwán, vulgar marioneta de EE.UU., ha exacerbado sus incendiarias proclamaciones secesionistas contra Beijing.

¿A qué alucinación militar apuesta Taiwán? Una cosa es que Trump, como sus antecesores, la usen como carnada barata y otra es que los inteligentes taiwaneses se suiciden.