El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) reiteró que no reconocerá la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que será instalada este viernes en Venezuela, al considerar que es un "producto ilegítimo" de "la dictadura" de Nicolás Maduro.

Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado, aseguró en un comunicado que EE.UU. ve en la ANC un "producto ilegítimo de un proceso defectuoso diseñado por la dictadura de Maduro para promover su asalto a la democracia".

What President #Maduro has done has been a disaster for democracy. The US will not recognize the National Constituent Assembly. #Venezuela pic.twitter.com/MN6HaImR1N