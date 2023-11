Vicepresidenta Rodríguez: la verdad es que Venezuela fue despojada de una importante extensión de su territorio

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, concedió este miércoles una entrevista exclusiva durante el programa Los periodistas preguntan, transmitido por teleSUR, para hablar de la controversia territorial y la defensa sobre la Guayana Esequiba.

En el programa, conducido por Luis Guillermo García y Madelein García, también fueron realizadas preguntas desde Argentina, Cuba, México, Rep Dominicana, Barbados y Bélice, para conocer más sobre el tema.

¿Cuál es la verdad de la situación del territorio de la Guayana Esequiba?

- La verdad es que Venezuela fue despojada de una importante extensión de su territorio. Cuando tú analizas bien, y ayer el presidente Nicolás Maduro hizo una extraordinaria conferencia sobre cómo fue el período de formación del territorio desde la colonia hasta la independencia, nosotros nacimos con ese territorio; incluso, en la formación como Capitanía General ese territorio formaba parte de Venezuela, es Venezuela, y en nuestra independencia consolidó ese territorio.

Luego, un territorio muy rico en minerales, principalmente en oro. Inmediatamente que la Corona británica es informada de los inmensos recursos naturales en oro por parte de exploradores, recordemos al prusiano Schomburgk, que es el que empieza a manipular de alguna manera los mapas, que hizo aquellas líneas, y también comerciantes ingleses que se encontraban en la región de forma ilegal explotando el oro; la Corona británica se pone como objetivo apropiarse de ese territorio, un territorio que nunca le perteneció, nunca, porque incluso cuando se da el Tratado de Tordesillas entre Portugal y España, España se queda con ese territorio. En la línea que se fija en ese tratado, está el territorio.

Así que cuando tú te das cuenta de cómo se da el proceso de apropiación indebida de ese territorio, es muy claro, es muy evidente que ese territorio le fue robado a Venezuela, y luego, voy a tratar de sintetizar, décadas y décadas, siglo de historia, luego le es entregado a Guyana en su momento de independencia. Guyana hereda ese territorio, pero lo hereda de una manera ilícita, es heredar algo que ha sido robado; ellos nunca, ni el Reino Unido ni Guyana han tenido o tuvieron títulos sobre el territorio, nunca o tuvieron, jamás, cosa que sí ha podido demostrar Venezuela: sus títulos, sus derechos, todo lo que fue la posesión de ese territorio.

¿Y entonces qué argumenta Guyana?

- Guyana pretende validar el fraude que se consumó en el Laudo Arbitral de París de 1899, pretende validarlo como un título, pero es insólito que un fraude pueda generar derecho. Eso es insólito en el mundo jurídico, en el mundo del derecho internacional, un fraude no puede generar derecho. Las pretensiones de Guyana realmente son bárbaras, son groseras, son inexplicables, y la más reciente es la violación que ellos están haciendo en el mar; es el escándalo más reciente que, incluso lo hemos hablado con mandatarios, autoridades de todo el Caribe, que es estar disponiendo, entregando concesiones de un mar que está pendiente de delimitar porque ese mar aún no ha sido delimitado entre Venezuela y Guyana, que es lo que correspondería una vez se resolviese la controversia terrestre, me refiero al territorio terrestre, y para eso está el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Si hubiese tanta seguridad sobre el Laudo, no existiría el Acuerdo de Ginebra de 1966, que es en el año 62 cuando el canciller Falcón Briceño de la época dice en la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas ‘se cometió un fraude contra Venezuela’, un fraude en una sentencia arbitral donde, además, Venezuela no tuvo participación. El tribunal arbitral estaba conformado por dos ingleses, dos estadounidenses y un representante de la Rusia zarista; Venezuela nunca participó de la sentencia, tampoco participó del Tratado de Washington de 1897 que fue el verdadero acuerdo político como lo explicó muy bien el presidente. Fue el acuerdo político entre los Estados Unidos y el Reino de Gran Bretaña para quitarle el territorio a Venezuela.

Si se quiere, fue el primer consenso monroísta. El próximo 2 d diciembre, un día antes de nuestro referendo consultivo, se cumplen 200 años de la Doctrina Monroe. Despojar a Venezuela, robarle el territorio a Venezuela fue el primer consenso del monroísmo con la Corona británica.

¿Por qué Venezuela no tuvo participación allí, vicepresidenta?

- Venezuela vivía una situación interna de mucha debilidad producto de las pugnas internas. Venezuela estaba viviendo un proceso realmente de vulnerabilidad y pide apoyo a la comunidad internacional, pero ahí es donde los imperios encuentran el mejor momento para apropiarse.

Siglo más tarde, año 2015, decreto Obama, donde se institucionaliza uno de los períodos más agresivos contra nuestra república, que haya conocido nuestra historia republicana, como ha sido el bloqueo ilegítimo, ilícito, contra Venezuela para recrear justamente situaciones de debilidad interna, porque ese mismo año es cuando la ExxonMobil anuncia un hallazgo de fama mundial, de petróleo, en ese territorio en controversia.

Luego de ese hallazgo, ¿eso hizo que Guyana cambiara su actitud contra Venezuela?

- Completamente. En el año 2014, nosotros estábamos viendo un proceso de Buenos Oficios, muere el buen oficiante, Venezuela se dirige al secretario general de las Naciones Unidas en el año 2015 con cartas expresas tanto del presidente Nicolás Maduro como, en ese momento, por parte de la Cancillería, donde se pide que se reanudaran los Buenos Oficios y Guyana en ese momento dice no, no más Buenos Oficios. Curiosamente coincidente con el hallazgo de la ExxonMobil, y aquí viene todo este proceso que ha llevado Venezuela con mucha sabiduría, con mucha paciencia, insistiendo que el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento que va a permitir tener una solución práctica como lo dice la naturaleza del acuerdo, práctica y satisfactoria para ambas partes, no para una parte.

Por eso es contradictorio, la naturaleza y el objeto jurídico del Acuerdo de Ginebra, con una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, porque la Corte Internacional de Justicia no va a dar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes.

El hecho de haber una historia de Gran Bretaña detrás de Guyana, determina que esa participación todavía existe y, por lo tanto, con quien se discute no es solamente con quien pone la cara desde los intereses políticos de Guyana, sino que se anda representando al mismo tiempo otros intereses.

- En efecto. Siempre lo hemos reseñado, la Gran Bretaña, el Reino Unido, imperio para la época, era el gran despojador, expoliador de territorio en todo el planeta: el caso de Las Malvinas, el caso Palestina que es muy similar; cómo a los 18 años justamente del Laudo fraudulento de 1899, caso Venezuela, se da la Declaración Balfour, donde Gran Bretaña le entrega a Israel el territorio de Palestina y te das cuenta cómo ha ido avanzando el despojo territorial de Palestina, muy similar a los procesos que se dieron tanto en el territorio Esequibo, en Las Malvinas, y en otros territorios del mundo.

El Reino Unido despojaba territorios y los daba a quien no le pertenecía.

Una doctrina.

- Es una doctrina y esa doctrina sigue teniendo al día de hoy conchupancia, porque si tú te das cuenta de los intereses de Estados Unidos en este territorio que está en controversia y en el mar que está pendiente por delimitarse, tú te das cuenta que allí los intereses son los de Estados Unidos; y sabes que el Tratado de Washington de 1897, que fue el gran consenso político para despojar a Venezuela, que se consuma en el Laudo fraudulento de 1899, implica que ese territorio se lo sede la Corona a los Estados Unidos, dice ‘te lo damos a ti’.

Igualmente, los intereses energéticos que están presentes, primordialmente, tanto en el territorio en controversia como en el mar por delimitar, son intereses estadounidenses y son intereses principalmente de Occidente. Nosotros estamos en presencia realmente de la guerra global por los recursos energéticos.

Hay gente que considera que la Corte Internacional de Justicia es lo máximo, sin embargo, Venezuela considera que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia, no tiene jurisdicción en ese campo, incluso el Gobierno lo ha dicho así. Entonces, ¿por qué Venezuela sigue yendo a la Corte Internacional?

- Desde la fundación de la Corte Internacional de Justicia, la posición de Venezuela ha sido muy clara en cuanto a no reconocer la jurisdicción obligatoria de la Corte. Sólo 70 países en el mundo reconocen la jurisdicción obligatoria, es decir, reconocen la jurisdicción automática de la Corte Internacional de Justicia para dirimir asuntos de interés internacional.

En este caso, Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción obligatoria y no la ha reconocido justamente porque teníamos el precedente del Laudo fraudulento de 1899 y esta controversia. La única manera de que Venezuela pudiese asistir a la Corte es cuando manifieste su voluntad de asistir; y el Acuerdo de Ginebra, además, es muy importante porque el Acuerdo de Ginebra supone que ambas partes deben estar de acuerdo sobre el medio de solución de la controversia. Tanto es así que cada vez que se iba a nombrar un buen oficiante, tanto Guyana como Venezuela debían manifestar su voluntad de estar de acuerdo, y el último evento, que fue siendo el actual secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, es que el representante personal que él nombra antes de elevar el asunto a la Corte Internacional, violentando el Acuerdo de Ginebra, fue nombrado con la anuencia y la manifestación de voluntad de ambas partes.

A Venezuela no se le puede obligar a un medio de solución que ella no haya dado su manifestación de voluntad, así que esto es un asunto que es una posición histórica en no reconocer la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, y por eso forma parte de una de las preguntas del referendo.

Vicepresidenta, usted acaba de mencionar que detrás hay intereses, está la ExxonMobil ahora, y que pareciera que Guyana continuaba la historia de despojo de ese territorio que comenzó el Reino Unido.

En Georgetown, recientemente vimos una foto del presidente Irfaan Ali en la zona que Venezuela reclama como suya y está muy cerca del límite o de la línea de facto, porque no se puede llamar línea fronteriza porque no está establecido como tal, y lo vimos vestido de militar. Mientras tanto, acá en Venezuela vimos al ministro de la Defensa vestido de militar, porque es el ministro de la Defensa, pero con un volante del referendo consultivo en la mano, el mapa completo.

¿Qué lectura hay entre una y otra? Ustedes han hablado que Guyana ha venido escalando en la agresión, ellos han tratado de generar una matriz de que Venezuela o una narrativa que Venezuela es el país grande, poderoso, con grandes recursos que es quien agrede a Guyana.

- Está muy claro para el mundo quién es la víctima acá en el sentido de que Venezuela ha sido una víctima de Gobierno de los Estados Unidos directamente; año 2015 también, decreto Obama. En el año 2015 hay un decreto que sienta las bases fundacionales para el bloqueo criminal e ilegítimo contra Venezuela; ahí ya tú empiezas a ver el proceso y ves un proceso también en Guyana, donde su mandatario comienza a tener actitudes muy agresivas hacia Venezuela. No se nos puede olvidar cuando (David) Granger, en el año 2015, uno de los presidentes más antivenezolanos que ha tenido Guyana, llega incluso a declarar que Simón Bolívar es la espina en la garganta de Guyana, y allí se convierten estas autoridades en mandantes de la ExxonMobil.

Cuando ellos deciden ir a la Corte es porque la ExxonMobil ordena que vayan a la Corte. No se nos olvide que la ExxonMobil ha pagado los abogados para la defensa de Guyana en la Corte Internacional de Justicia. Cuando nosotros estuvimos allá, justamente porque se daba una audiencia, allí llegaron en aviones de la ExxonMobil, pagados por la ExxonMobil. Hay una instrumentalización de Guyana por parte de la ExxonMobil, y sus autoridades están trabajando como empleados de la ExxonMobil.

Esa decisión que hubo tanto del presidente de Guyana como de su Parlamento de no ir a negociaciones, de no querer dialogar, forma parte de un guion de provocación contra Venezuela, lo que hemos llamado ‘los tambores de la guerra’, y nuestro ministro de Defensa ha salido en la promoción del referendo consultivo al pueblo venezolano, que es un derecho constitucional, de nuestro orden constitucional, donde los venezolanos tenemos derecho a ser consultados sobre asuntos esenciales de la vida nacional.

Justamente sobre eso, y vuelvo otra vez con la Corte Internacional de Justicia, recientemente Guyana acudió de nuevo pidiendo que esa instancia desconozca el referendo consultivo del 3 de diciembre. Al mismo tiempo, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se alineó con la posición de Guyana, criticó el referendo y pidió a Venezuela respetar a Guyana.

La decisión de la Corte, en consonancia con la posición de Estados Unidos. Pareciera que todo está bien armado.

- Esa solicitud de medidas provisionales para detener el referendo consultivo en Venezuela es uno de los gritos de desesperación más tremendos que le hemos visto a Guyana. Están realmente desesperados porque no tienen ningún asidero, no puede la Corte Internacional de Justicia inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, del orden interno de Venezuela, del orden constitucional de Venezuela.

Realmente están demostrando mucha desesperación al pretender que la Corte puede detener un referendo consultivo donde el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional de Venezuela, decidió, aprobó por unanimidad convocar y consultar a nuestro pueblo. Luego fueron al Poder Electoral, se fijó una fecha, el 3 de diciembre, para que nuestro pueblo sea consultado. ¿Cómo puede una Corte Internacional de Justicia venir a detener un referendo consultivo en Venezuela? Eso no tiene ningún tipo de basamento legal ni jurídico, de ningún orden. Está demostrando no solamente la desesperación de Guyana, sino que Guyana se ha convertido en un verdadero cónclave colonialista, en un cónclave imperialista de quienes son sus aliados. ¿Quiénes son los aliados de Guyana? Porque ellos dicen ser una víctima, pero ¿quiénes son los aliados de Guyana? ¿Con quién hace ejercicios militares conjuntos Guyana en esta región amenazando a Venezuela? Nada más y nada menos que con el Comando Sur de los Estados Unidos.

¿Quién apoya a Guyana? ¿A dónde fueron ellos a pedir que se detuviera el referendo consultivo? A la Organización de Estados Americanos, de la cual Venezuela no pertenece por su historial de golpes de Estado, magnicidio, invasiones en nuestra América Latina y el Caribe. Esos son los amigos de Guyana, las grandes potencias son los amigos de Guyana y amenazan a Venezuela, porque cada vez que hacen un ejercicio militar conjunto con el Comando Sur, con el Pentágono, lo que dicen es ‘Venezuela’; es decir, hay una amenaza abierta contra Venezuela.

La sociedad de ellos, yo lo he dicho, la sociedad de ellos es para agredir a Venezuela entre los Estados Unidos y Guyana.

En desarrollo…