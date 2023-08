Venezuela: país petroléro donde se siembra maíz

El verde de las plantaciones parece infinito en Portuguesa, es uno de lo occidentales estados de Venezuela, en la zona, se produce el 35% del maíz, entre blanco y amarillo, que se consume en la nación caribeña.

"Yo me gradué en el 2018, pero vengo de pequeño trabajando de mi papá, gran maestro, conocimiento empírico, pero muy valioso para ponerlo en practica aquí ,y hacer un gran complemento de lo empírico con lo científico que me lo dio la universidad, y lo empírico me lo dio mi papá", le dice a telesSUR a la vez que inspecciona los granos del maizal de la finca privada Los Manires. Explora cada centímetro del cultivo".

Finca privada Los Manires. Estado de Portuguesa. Foto: Yarleny Rosales.

De su trabajo depende el desarrollo de cada una de las mazorcas y dice enfático:"Este ya esta para la cachapa, que le llaman aquí".

Antonio Álvarez, Técnico de campo de Finca los Manires. Revisa mazorcas de maíz Foto: Yarleny Rosales.

La cachapa es típica de la gastronomía venezolana, tiene la forma de una tortilla, se come a cualquier hora, se prepara con maíz amarillo, este se muele, se le agrega azúcar y tradicionalmente se rellena con queso aunque la combinación depende de los gustos. Los indígenas Chaima fueron los primeros en prepararla.

Cachapas, típicas de la gastronomía venezolana Foto Marcos Da Silva. teleSUR.

Venezuela es el país con mayores reserva de petróleo del mundo pero las sanciones impuestas por EE.UU no les permite accesar a gran parte de las ganancias que reciben del crudo, la apuesta es diversificarse, y acá, entre tantos cereales, entra el maíz, su producción, solo este año, aumentó en un 52%.

Wilmar Castro Soteldo, Ministro de Agricultura de Venezuela. Foto Yarleny Rosales. teleSUR.

"Ya tenemos empresarios de Argentina, empresarios de Turquía, de Uruguay que ya están sembrando en alianza con nuestros productores, no fue que se vinieron para acá y se agarran la tierra, no, no, es con nuestros productores, financiando esa producción, que era una de patas chuecas que teníamos del financiamiento pues, si no teníamos ingresos como carrizos íbamos estar financiando, no? ",

Lo explica el ministro de Agricultura venezolano, Wilmar Castro Soteldo, mientras graba su programa semanal sobre agricultura en medio del campo.

Así entonces, en el país del petróleo también se siembra maíz.