Ministro venezolano revela importancia de la demanda en la OACI

El ministro para el Transporte y presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa), Ramón Velásquez Araguayán, en entrevista para el programa El Mundo desde el Sur, transmitido por teleSUR se refirió a la demanda presentada ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por el secuestro y destrucción por parte de Estados Unidos de una aeronave de Emtrasur que pertenecía legítimamente al pueblo venezolano.

¿Qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? Se está presentando ante la OACI una demanda, ¿en qué se traduce esto? ¿Por qué llega el Gobierno venezolano a la OACI?

- Porque dentro de lo que ha ocurrido en estos últimos meses, indudablemente hay una violación flagrante de 13 artículos del Convenio de Chicago y la OACI, dentro de su normativa, así como lo reza el artículo 44 en el inciso F, dice que los fines y objetivos de la OACI son asegurar que se respeten plenamente los derechos de los Estados contratantes y que cada Estado se respete unos con otros.

Por eso es importante esta demanda que se ha presentado ante la OACI, donde ahora pasa al Consejo de la OACI, donde existen 36 miembros, de los cuales Venezuela es miembro activo de ese Consejo hasta el año 2025.

Dentro de toda esta controversia que se ha generado, Venezuela ha tenido de alguna manera un eco internacional bastante importante. Los medios de comunicación incluso han colocado, dentro de toda esta controversia a otros países de la región. ¿Qué precedente está marcando esto, ministro? ¿Cómo lo ve el Gobierno de Venezuela? No solamente desde el punto de vista diplomático, político, sino también comunicacional.

- Es notorio y público que ha existido una violación a toda la normativa internacional y a los convenios bilaterales que ha firmado Argentina y Venezuela como miembro signatario de la OAIC de los 193 países, somos miembros desde 1944 y aquí reviste gran importancia lo que Venezuela ahora está propiciando a través de esta demanda, que ha llegado al seno del Consejo de la OACI como un mecanismo para evaluar todas las condiciones que se han generado, todas las trasgresiones que se han generado, principalmente, para llegar a un consenso internacional que estas conductas no pueden ser repetitivas, ya que trasgreden el derecho internacional y trasgreden, inclusive, la soberanía de los Estados.

El Convenio de Chicago, ¿cuáles son esos puntos, esos aspectos en específico que lleva a Venezuela ante la OACI y que estaría violando Argentina?

- Son efectivamente 12 artículos del Convenio de Chicago. Es importante destacar que data de 1944 y allí se establecen las reglas del juego, que involucran las relaciones bilaterales entre los países y más si son países contratantes, son países que están activos y estamos en la obligación de regir las relaciones bilaterales en materia de aviación a través de los convenios bilaterales y a través del órgano rector que es la OACI.

Han sido 12 artículos que se han violado en toda esta trama desde junio de 2022 hasta la reciente destrucción de nuestro avión de Emtrasur, y donde hay violaciones tan sencillas como lo es el desconocimiento o el no reconocer una obligación que tienen los Estados sobre los derechos de los pilotos, de los tripulantes; cosas tan sencillas como decirle cómo vamos a darle una acusación a personas sin tener ninguna prueba, darle medidas preventivas, prácticamente le dieron ilegitimidad en su derecho a la libertad, les quitaron sus documentos.

Un grupo pasó más de tres meses en un hotel sin posibilidad de moverse, otro grupo pasó más de cinco meses. Inclusive, ahí había madres con hijos aquí en Venezuela y el presidente Nicolás Maduro ordenó que lleváramos los familiares al encuentro de esas personas inocentes que estaban en Argentina, como un mecanismo de reencuentro de la familia, porque lo que hubo fue una violación de los derechos humanos de estos tripulantes, 19 tripulantes.

También hay que acotar que son tripulantes venezolanos e instructores de nacionalidad iraníes, y todo viene por el tema de que los instructores eran iraníes. Bueno, pero si Venezuela estaba con una aeronave que no tenía instructores, indudablemente producto del bloqueo también, donde el Estado fabricante de la aeronave no nos permite ni acceder a los repuestos ni acceder a entrenamiento, nosotros hemos buscado asesoría de instructores iraníes, quienes son altamente profesionales. Por el simple hecho de ser iraníes, viene lo que denominan “acusaciones infundadas”, que en el transcurso de los meses se determinó, aplicando los órganos de inteligencia, se activaron los órganos de inteligencia de otros países: el FBI, el Mossad, y no pudieron demostrar ni una de las acusaciones que le imputaban a la tripulación, ni a ellos ni al avión.

Más allá de toda esta situación de lo que representa para la soberanía argentina, y por supuesto para el continente latinoamericano, también han tenido la solidaridad de algunos países, de algunas organizaciones, de pueblos del mundo, que han tenido un afectó a Venezuela, no solamente en este, sino en otros casos tan importantes.

- Lo podemos ver en las declaraciones que emitieron los diferentes organismos internacionales a favor de nuestro país e inclusive, países que no son tan afines, tan amigo de nosotros como Gobierno por las diferentes circunstancias que ellos alegan, también emitieron sus posiciones dándole el apoyo a Venezuela. Allí es donde nosotros, indudablemente, tenemos que ser certeros en lo que estamos haciendo como país porque estamos reclamando un derecho legítimo; un accionar de dos Gobiernos, dos países que violaron toda la normativa internacional para consumar un delito, llevarse el avión, destruirlo, como un mecanismo también de demostrarle al mundo que ellos son los amos del mundo, para desmoralizar al pueblo de Venezuela.

Pero el pueblo de Venezuela ha demostrado que es un pueblo que se resiste, que se levanta, y es un pueblo que, liderizado por nuestro presidente Nicolás Maduro, está llevando un desarrollo a un nivel que nunca antes en la historia lo habíamos tenido, así lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro.

Aquí hay que resaltar también que la OACI dentro de su normativa, el Convenio de Chicago, establece los mecanismos para resolver controversias entre los Estados. Venezuela hizo lo que tenía que hacer: hizo comunicaciones oficiales a través de las embajadas, de las autoridades aeronáuticas, de los canales de WhatsApp, inclusive, a través de las reuniones bilaterales que se presentaron en el continente, producto de reuniones técnicas, pero nunca hubo una respuesta de la autoridad argentina, ni sí ni no. Al mismo tiempo están transgrediendo un articulado muy importante que establece el Convenio de Chicago que tiene que ver con el establecido en el artículo 27: exención de embargo por reclamación sobre patente; ningún avión en el mundo, así lo dice tácitamente el Convenio de Chicago, no puede ser objeto de enajenación o de embargo cuando se encuentre en servicio y ese avión se mantenía en servicio.

Otro de los articulados que es muy importante también formular es el artículo 82, donde también el Convenio de Chicago establece los acuerdos que deben seguir los Gobiernos para establecer soluciones a controversias y, en este caso, entre el Gobierno de Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos aplicaron un acuerdo que fue firmado en el 91 entre ambas naciones, donde Venezuela no es signatario de ese acuerdo, por lo tanto hay una trasgresión también a la normativa internacional. Aparte de eso también es importante resaltar que el acuerdo firmado en el 91 entre Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos, es un acuerdo que tiene que ver en el caso de llevar causas penales.

Ahora, el caso que llevaba la misma legislación argentina en Buenos Aires era un caso civil, entonces no entendemos cómo un caso civil, que era determinar si había alguna violación o, al final ello se dieron cuenta que no hubo ninguna prueba de los delitos que estaban siendo acusados tanto la tripulación en el avión, utilizan un acuerdo que no lo hemos reconocido y que a los ojos de la Convención de Chicago no tiene ninguna validez.

Dentro de los medios de comunicación se quiso posicionar la irrelevancia del aparato, es decir, del avión, luego de que se liberara la tripulación, secuestrada en Argentina, una detención que no tuvo razón de ser y que posteriormente se le dio poca importancia en los titulares de la prensa internacional la causa que llevaba este avión. Quería preguntarle, ¿por qué ha sido tan importante el avión? ¿Por qué, desde Estados Unidos, pudiese ser una amenaza? Teniendo en cuenta lo que el avión de Emtrasur ha hecho por los venezolanos y por los pueblos del mundo.

- Así lo ha resaltado el presidente Nicolás Maduro. El avión de Emtrasur, desde que llegó aquí a Venezuela, fue un avión para llevar carga humanitaria a los países que lo necesitaban. Es una lástima que, bajo una visión mezquina del mundo, el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el Gobierno de Argentina se hayan prestado para robarle este bien de los venezolanos.

Hay que tomar en cuenta también que no es sólo el avión, sino también las circunstancias, las violaciones a la normativa internacional, a los tratados internacionales, a los convenios bilaterales, que están inmersos en este delito, que nosotros calificamos es un robo de un bien del Estado venezolano y por eso que, dentro de los petitorios que nosotros le hemos hecho a la OACI a través del Consejo de la OACI, tiene que ver en primer lugar que ya aceptaron la demanda, pasó por toda la formalidad, todo el articulado, ese era el petitorio número uno; ahora vamos al Consejo, como le dije Venezuela forma parte del Consejo y ahí vamos a defender la posición no solamente de Venezuela, sino la posición de todos los países del mundo, porque todos los países del mundo tienen que verse en ese espejo, que cuando Gobiernos imperiales que se creen dueños del mundo no respetan la normativa internacional, le puede pasar a cualquier país del mundo.

Por eso es que, así como lo han hecho nuestros libertadores, nuestro Libertador Simón Bolívar, nuestro comandante Hugo Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro, que es fiel defensor de la causa, fiel defensor de las cosas que merecen defenderla en Venezuela y en el mundo, así nosotros como Gobierno y el presidente Nicolás Maduro así lo ha instruido, hacer nuestra defensa no sólo por Venezuela, sino para evitar que otros países también les suceda lo que le ha sucedido a Venezuela con este caso.

Solidaridad internacional, por supuesto ha habido desde el continente un claro respaldo a este tipo de inconvenientes y de controversias que se han generado, pero una controversia que genera también respuestas dentro del neoliberalismo, dentro de estos países que están de alguna manera violentando las leyes. ¿Cómo califica usted? Precisamente hace un mes Argentina también se dirigía a la OACI a demandar a Venezuela sobre el espacio aéreo venezolano.

- Nosotros lo calificamos, no sé si esas palabras fueron entendidas en Argentina como cara de tabla, porque los argumentos que estaban utilizando en esa carta fueron los argumentos que ellos trasgredieron una y otra vez, multiplicado por mil, en contra de Venezuela, y Venezuela es un país independiente, autónomo, y nosotros también visualizamos una amenaza, por eso es la decisión del Gobierno de Venezuela. Dos países que se ponen de acuerdo para trasgredir la normativa internacional, donde un avión de uso civil lo disfrazan bajo una normativa militar para robárselo, llevárselo a otro país, quiere decir que son dos países que no respetan ninguna regla internacional.

Por lo tanto, nosotros no podíamos tener una amenaza, pasando un avión con sigla argentina sobre nuestro espacio aéreo porque no sabíamos o no teníamos certeza de las intenciones que puede hacer un avión cuando sobrevuela el espacio aéreo tan delicado de un país como lo es Venezuela.

Es decir, las comunicaciones entonces no están fluyendo entre ambos países en este momento sobre el espacio aéreo.

- La idea, y así lo hemos establecido también, de llevar esta controversia ante la OACI es buscar respuesta del Gobierno argentino porque no hubo respuesta por ningún medio. Nosotros tenemos que obligar, así como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro en reiteradas oportunidades, cuando Gobierno de otros países o la oposición de nuestro país los ha obligado a sentarse, eso es lo que nosotros estamos buscando con esta defensa que estamos haciendo. Vamos a sentarnos, vamos a hablar de los acontecimientos; eso sí, tienen que reconocer la trasgresión que han hecho porque son trasgresiones a la normativa que lesionaron el patrimonio de los venezolanos y las venezolanas. Es un avión que está valorado sobre los 40 millones de dólares, es un avión que durante estos dos años que estuvo retenido generó pérdidas al Estado venezolano por más de 120 millones de dólares.

Ahora, ¿quién responde por esas pérdidas al Estado? ¿Quién responde por el avión que nos destruyeron? Valga la pena resaltar, cuando el Gobierno de Argentina accede a entregarle el avión al Gobierno de los Estados Unidos, lo entregó con una condición, que se nombrara un representante de las oficinas del FBI que funcionan en Argentina como el custodio de ese avión y, si en algún momento se presentaba alguna decisión que favoreciera el retorno del avión, ese avión regresaba a la Argentina y de la Argentina a Venezuela. Entre ellos mismos que tienen un convenio bilateral firmado no se respetan las mismas reglas, qué quedará para el mundo que está desprovisto de organismos que verdaderamente responda a los intereses.

Por eso es que es muy delicado lo que ha ocurrido, porque el bien del Estado lo destruyeron. Nos buscaban desmoralizar, pero ¿qué pasaría ahora en esta controversia que estamos llevando? ¿Qué pasaría si la OACI determina que Argentina tiene que devolverle el avión a Venezuela? Cuando en cuestión de tres o cuatro días el Gobierno de los Estados Unidos lo destruyó, lo demolió. Ahí se tiene que poner de acuerdo entonces el Poder Judicial argentino con el estadounidense y ver cómo nos reponen nuestro avión.

Muchos en redes sociales y en ese debate sobre la aceptación de la OACI también ven con recelo porque como hay intervención dentro de las organizaciones internacionales de Estados Unidos, de países neoliberales, pues se pretende también por esa vía coartar cualquier intento de justicia internacional para los pueblos del mundo. ¿Cómo ve usted ese proceso?.

- Bueno lo que estamos viendo en el resultado de la encuesta es el sentir de lo que nosotros hemos recibido, percibido también, como le dije tanto de gobiernos muy amigos como de gobiernos no muy amigos. Porque lo que ha ocurrido es una deformación de la legislación internacional del cumplimiento de todas las normativas y convenios bilaterales.

Por eso, es que Estados Unidos siempre ha buscado influir en las decisiones de los organismos internacionales y aquí como lo dije al principio en el artículo 44 la OACI tiene una obligación de darle respuesta y evitar que estos sucesos se vuelvan a repetir, por qué de hecho yo tuve la oportunidad de una intervención en el consejo de la OACI, inmediatamente como autoridad al terminar la intervención el representante del Gobierno de los Estados Unidos pidió la palabra y dijo que había sucedido con el avión de Emtrasur, había sido un caso en el marco de la justicia y que Venezuela estaba inconforme con esos resultados así como tratando de manipular la verdad, de manipular los acontecimientos, que estamos en plena discusión que es la transgresión de toda la normativa internacional, que es la aplicación de un convenio bilateral de la cual Venezuela no forma parte, transgrediendo también el convenio de Chicago y también hay que sentar un precedente que los gobiernos no pueden actuar unilateralmente.

Esas 930 sanciones que le han impuesto a nuestro país unilateralmente de una forma ilegítima, nosotros tenemos que evitar que otros países en el mundo sean objeto también de estas posiciones unilaterales y arbitrarias de los gobiernos que se creen dueños del mundo.

Ministro, la actividad de aeronáutica en Venezuela no se para,¿cómo va Conviasa?

- Bueno nosotros como país y así lo hemos informado, no dicho por nosotros, la Asociación Latinoamericana de Aviación Civil (ALAC), nos calificó en el 2023 como el país que tuvo mayor crecimiento en el sector aéreo y eso para nosotros es mecanismo de orgullo, un sentir de orgullo en saber que el sector aéreo pese a los bloqueos, las sanciones está creciendo.

Y nuestra línea aérea Conviasa, hoy en día es la línea aérea que abarca más destinos nacionales, son 34 destinos nacionales, abarca también 14 destinos internacionales, como línea aérea es la línea aérea más potente. Próximamente estaremos llegando a China, en el mes de junio estaremos haciendo el primer vuelo comercial hacia China.

De tal manera que, el presidente Nicolás Maduro cuando hubo las primeras sanciones hacia Conviasa, reunió al personal de Conviasa y para nosotros fue muy satisfactorio escuchar a nuestro líder, a nuestro presidente la promesa al personal de trabajadores de Conviasa, en decirles que Conviasa iba a crecer y hoy en día tenemos una línea aérea sólida y en pleno crecimiento.