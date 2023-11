En el programa El Mapa, transmitido por teleSUR, la periodista Paola Pérez entrevistó a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, Ione Belarra Urteaga, quien habló sobre los crímenes que comete Israel contra el pueblo palestino, que se han intensificado mediante sus ataques y asedio a la Franja de Gaza.

Ministra, hemos escuchado a lo largo de todo estos días, más de 25, clamor en el mundo, en las calles, pidiendo un cese al fuego, que se condenen los crímenes de Israel y que pare el genocidio contra el pueblo palestino. Su voz se inclina a esa línea, mi pregunta es ¿por qué difiere de su posición al Gobierno, siendo ministra de España?

- Yo creo que es importante entender dentro de lo que es el contexto político español que ahora somos por primera vez en la historia democrática reciente un Gobierno de coalición, en el que hay dos espacios políticos que conviven y tenemos en muchas cosas posiciones diferentes, también en este tema, pero creo que lo fundamental ha sido llamar la atención sobre la brutal hipocresía que estamos mostrando la Unión Europea en esta cuestión.

Yo creo que la comparación además con la Guerra de Ucrania, que comenzó hace ya más de un año, y lo que está pasando ahora mismo en Palestina es terrible, por eso creo que tocaba alzar la voz, tocaba decir que lo que está pasando en Palestina es un auténtico genocidio planificado por parte del Estado de Israel y que eso es colocarse del lado correcto en este momento, que es el lado de los derechos humanos y del lado de la defensa de la democracia porque, como bien señalaba el presidente (Gustavo) Petro, lo que está pasando ahora en Palestina puede pasar en cualquier otro lugar sino conseguimos pararle los pies a (Benjamín) Netanyahu y a su Gobierno.

¿Por qué cree que la Unión Europea ha respondido tan rápido a lo que sucedió en Ucrania y no a Palestina?

- Yo creo que es muy evidente que el Estado de Israel goza de un amparo internacional muy importante porque los Estados Unidos son su principal aliado estratégico, y eso es lo que hace que la Unión Europea, que siempre ha tenido una política exterior, en mi opinión, excesivamente servilista de los intereses de los Estados Unidos, esté permitiendo sin hacer prácticamente nada el genocidio al que se está sometiendo al pueblo palestino.

Por eso era muy importante para nosotras alzar la voz, decir las cosas claras. Sabemos que eso tiene un coste mediático, sobre todo, pero también político muy importante, pero pensábamos que en este momento es de esos momentos clave de la historia en los que hay que alzar la voz para evitar que se sigan produciendo bombardeos de civiles, lo que claramente es un castigo colectivo en términos del derecho humanitario internacional que son los cortes de luz, los cortes de suministros, el corte a todo el acceso de la ayuda humanitaria, y además esto se da en un contexto internacional que hay que explicar y son décadas de política de ocupación ilegal por parte de Israel del territorio palestino, de las tierras de los palestinos y las palestinas.

Así que pensábamos que en este momento era fundamental decir alto y claro lo que pienso que cree la mayoría de la ciudadanía honesta y digna de nuestros países, que son básicamente pueblos de paz; el español es un pueblo de paz a nivel de base y creo que se tiene que corresponder la política del Gobierno con lo que la mayoría de la gente en España piensa.

¿Qué opina acerca de la postura de una América Latina que decide también alzar su voz? Usted mencionaba al presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero Bolivia decidió romper relaciones con Israel.

- Efectivamente. Yo creo que en ese sentido Bolivia, Chile, también las declaraciones contundentes del presidente Petro son un ejemplo para el mundo. Ahora mismo Latinoamérica está alzando la voz con una dignidad y con una defensa de los derechos humanos que no estamos encontrando en otros países que, sin embargo, siempre se llenan el pecho con la defensa de los derechos humanos como es la Unión Europea; siempre tenemos los derechos humanos en la boca, la democracia en la boca, y sin embargo, a la hora de la hora, en los momentos difíciles, en los momentos en los que claramente hay que tomar partido y este es uno de ellos, pues la Unión Europea no está a la altura de lo que la gente y la ciudadanía de nuestros países se espera de nosotros.

¿Cuántas vidas más necesita Israel para detener esta barbarie y, sobre todo, qué postura debería mantener o de alguna manera mostrar señales de vida la Corte Penal Internacional?

- Efectivamente. Yo creo que aquí hay dos cuestiones, la primera que el Estado de Israel trabaja intensamente con una maquinaria mediática muy bien engrasada para deshumanizar al pueblo palestino. La forma en la que se da en la mayoría de medios de comunicación, el tratamiento que se da a los asesinatos impunes de niños y niñas es muy diferente en función de quiénes sean esos niños y niñas.

A mí me parece que esa hipocresía, esa impunidad, hay que denunciarla y creo que Israel está haciendo lo que está haciendo porque se le permite, porque tiene un aliado muy poderoso que son los Estados Unidos y porque la Unión Europea está haciendo seguidismo de esos intereses. Por tanto, creo que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para pararle los pies a Netanyahu.

Desde mi punto de vista, la Corte Penal Internacional tiene un rol fundamental que jugar y tiene que mandar el mensaje la Corte Penal de que la vida de los palestinos y las palestinas importan; ese mensaje me parece clave y yo escuchaba el otro día la rueda de prensa del fiscal de la Corte Penal Internacional, creo que mucha gente tiene la sensación de que la Corte llega tarde y que hace mucho tiempo que tenían que haberse puesto a investigar con todos sus esfuerzos, con todos los recursos a su disposición lo que está pasando no sólo ahora en Palestina, sino lo que lleva pasando desde hace décadas.

Es lo que nosotras vamos a impulsar, es lo que hemos pedido que los Estados se personen ante la Corte Penal Internacional, que se juzgue a Netanyahu como lo que es, un criminal de guerra que está llevando a cabo los peores crímenes contra la humanidad. También, creo que este mensaje hay que dejarlo muy claro, porque si se permite que se lleve a cabo un genocidio, una limpieza étnica como lo que estamos viendo en Palestina por parte de Netanyahu, ¿con qué autoridad moral la comunidad internacional va a impedir que ocurran otras cosas similares en otros lugares del mundo?

Este mensaje que estamos lanzando hoy con Palestina es fundamental para que, uno, se frene la barbarie, y dos, no se vuelva a repetir en ningún otro lugar.

Estamos viendo que esta situación va a generar no solamente ya un costo humano, sino también político. ¿Europa estará dispuesta a pagar ese costo?

- Yo creo que es una buena pregunta y que ahora mismo está en la mano de los líderes europeos hacer algo. Creo que la gente de nuestros países está esperando que hagamos algo y que los líderes europeos tienen en su mano hacer al menos cuatro cosas que podrían hacer hoy mismo: cortar las relaciones diplomáticas con Israel, llevar a cabo un embargo de armas para que armas que se fabrican y que se compran también en Europa no se utilicen para masacrar a un pueblo indefenso como estamos viendo, sanciones económicas ejemplares contra Netanyahu y contra su cúpula, exactamente igual que se hizo con el Gobierno de (Vladímir) Putin, y por último ir ante la Corte Penal Internacional para que se juzgue a los criminales de Guerra.

Me parece que Europa tiene en su mano actuar y desde luego nosotras vamos a trabajar para que esos pasos se den porque creo que la historia nos va a juzgar por ello.

La no repetición, un aspecto fundamental que destaca la ministra también desde España. ¿Aún hay tiempo para revertir esta situación, ministra? ¿Qué debería hacer Europa?

- Esto que señalaba hace un momento, creo que cortar relaciones diplomáticas exactamente igual y siguiendo el ejemplo de Bolivia y de Chile y también de los distintos posicionamientos que han llevado a cabo los distintos países de Latinoamérica, me parece que es un paso fundamental, pero además llevar a cabo sanciones económicas que Netanyahu y su cúpula política, los que están ordenando bombardeos de civiles, de gente completamente indefensa; y bombardeos de hospitales, bombardeos de escuelas, bombardeos también del personal humanitario y de los periodistas que están intentando cubrir lo que está ocurriendo allí. Me parece que es fundamental que se lleven adelante esas sanciones económicas para que esos responsables no puedan mover ni un dólar ni un euro de sus cuentas que tienen a nivel internacional; a mí ese paso me parece clave.

Y por último el embargo de armas. No sólo las armas que se venden a Israel, sino las que se compran y que sirven para financiar esta barbarie.

Ministra, por último, le permito dirigirse a los líderes del mundo. ¿Qué les diría si usted pudiese estar cara a cara con ellos, a quienes siguen financiando las guerras y que dejan de un lado las víctimas que en su mayoría son civiles? Estamos hablando de niños, mujeres y ancianos.

- Como decía hace un momento, creo que la historia nos va a juzgar por lo que hagamos en el día de hoy y que hoy ellos tienen la posibilidad de actuar, de hacer algo. Es lo que la gente de nuestros países está esperando, que hagamos algo y que no permitamos la impunidad absoluta del Estado de Israel porque, si lo han hecho allí, lo harán en otros lugares.

La gran pregunta sobre la mesa si los intereses geopolíticos primarán más que la vida en el mundo, ¿estaremos frente a una crisis civilizatoria?

Ministra, es una interrogante que también dejamos allí planteada para que sea la comunidad internacional la que también responda. Agradecerle a Ione Belarra por habernos acompañado, ministra de España.