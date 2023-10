Entrevista exclusiva a Ahmad Malli, miembro del Politburó de Hezbolá

El corresponsal de teleSUR, Yunus Soner, realizó una entrevista en exclusiva al miembro del Politburó de Hezbolá, el Dr. Ahmad Malli, para hablar de la situación en torno al asedio del ejército de ocupación israelí en la Franja de Gaza y Cisjordania, entre otros puntos actuales en la región.

A continuación teleSUR le ofrece la entrevista completa.

YUNUS: Dr. Malli, la primera pregunta, ¿cómo ve la situación actual en Palestina en torno a Gaza, Cisjordania, la situación general?

- MALLI: Realmente, el 7 de octubre entramos en una nueva era en el conflicto árabe-israelí. Presenciamos un punto de inflexión en el conflicto árabe-israelí. Muchas ecuaciones en este conflicto han cambiado. Como de costumbre, nosotros, los árabes, tuvimos nuestro revés el 5 de junio de 1967. Puedo decir que el 7 de octubre es el 5 de junio de 1967 de Israel, pero podemos comparar lo que pasó. El 7 de octubre es como nuestra derrota árabe el 5 de junio de 1967. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Realmente lo es. Trata de imaginar, la Franja de Gaza ha sido llamada durante mucho tiempo como la mayor prisión de guerra del mundo.

La Franja de Gaza, con 365 kilómetros, un área pequeña, lanzó este ataque. La Franja de Gaza está asediada desde hace 15 años, y asediada desde todos los lados, incluso por mar, porque la marina de Israel controla el Mediterráneo, así que con esta sorpresa puedo decir que es imposible que Israel pueda borrar los resultados de este ataque. Entramos realmente en una nueva era para el conflicto árabe-israelí.

YUNUS: Muy bien.

- MALLI: Permítame, debemos recordar lo que David Ben-Gurión tiene, lo que dijo, y usted sabe, David Ben-Gurión es el fundador de Israel. Herzl dio la teoría, pero la fundación de Israel es de David Ben-Gurión. Él dijo, los árabes pueden perder muchas guerras, a diferencia de Israel. Cito lo que Ben-Gurión dijo: "Cuando Israel pierde una guerra, es el fin de Israel". Es una profecía, sí. Entiendo el motivo por el que los líderes occidentales vienen a apoyar a Israel, pero creo que es demasiado tarde.

YUNUS: Segunda pregunta, si Israel invade la Franja de Gaza, realiza una operación terrestre, ¿cómo responderá Hezbolá a esto?

- MALLI: Permítame, sin duda responderé a esta pregunta esperada. Sin esta ronda de guerra, Israel sigue invadiendo algunas partes de nuestra tierra, en las granjas de Shebaa, en Kafr Shuba, una parte del pueblo de Kafr Shuba, también el pueblo de Al-Ghaja. Así pues, tenemos una parte de nuestro territorio bajo la invasión israelí, esta es la razón número uno. La número dos, no menos importante que la primera.Después de la fundación de Israel, Israel expulsó. Ahora, tenemos 400.000 refugiados palestinos. Israel les robó sus tierras, los expulsó al Líbano. Ellos viven su vida en condiciones muy difíciles. El Líbano es un país pequeño con recursos limitados. No podemos, no podemos resolver el problema de Israel. Los palestinos deben regresar a su patria, y el Líbano no está obligado. Ellos son nuestros hermanos, nuestros huéspedes, pero ellos, en el Líbano, no están obligados a resolver el problema de la ocupación israelí de Palestina.

Para responder a su pregunta. Desde el principio de esta guerra, Hezbolá, pienso que en el corazón de la batalla todos los días tenemos mártires para defender nuestro país. Además, somos conscientes de Israel, el cual invadió a Líbano más de una vez. La última invasión fue en 1982, sí. Somos, creo, las partes de acceso de la resistencia en caso de coordinación, coordinación permanente. Y creo que cada parte hace su trabajo con esta guerra. Hoy, leemos en las noticias una reunión con el Secretario General Sayyid Hassan Nasrallah y el Secretario General de la Jihad Islámica, Ziyad al-Nakhalah, así como el Vicepresidente del Buró Político de Hamás Salih al-Aruri. Creo que estamos en coordinación permanente y que cada parte hace su trabajo. Y creo que el desarrollo se producirá. Pienso que nuestra actitud está relacionada con el desarrollo en el futuro.

YUNUS: Necesito que se mueva un poco hacia atrás. Así está bien. Así está mejor. Quédese ahí. Entonces déjeme preguntarle sobre la reunión que acaba de mencionar. Por cierto, su inglés es muy bueno, no se preocupe por el idioma. Usted ha dicho que hay una coordinación permanente con la resistencia, con Hamás, con la Jihad Islámica.

- MALLI: También con diferentes partidos de la resistencia de acceso. En Irak, creo que desde el principio del mundo, los Muyahid iraquíes entraron en esta guerra. Además, el pueblo iraquí, Bagdad, fue testigo de grandes manifestaciones. Tampoco podemos olvidar a Yemen.

YUNUS: ¿Usted ve que desde el 7 de octubre esta coordinación se está fortaleciendo, se está acercando desde esa fecha?

- MALLI: Por supuesto. Entiendo su pregunta. Estamos en una batalla permanente contra la ocupación israelí. Nuestros hermanos en Palestina, en el Líbano. Como he dicho, Israel sigue ocupando una parte de nuestra tierra, e Israel es una gran amenaza para el Líbano. Israel siempre ataca a Siria. Y sí, la lógica de las cosas obliga a esta coordinación permanente.

YUNUS: En cuanto al Líbano, Estados Unidos mantiene contactos con el gobierno libanés. El Secretario de Estado, Blinken, habló con el gobierno libanés, y les advirtió que no entraran en este conflicto. ¿Cómo ve la política libanesa en esta situación? ¿Apoyan a las fuerzas políticas libanesas? ¿Apoyan su enfoque?

- MALLI: Creo que estamos en una relación permanente con el Primer Ministro, el portavoz, el Sr. Berry. Pienso en el Líbano, en el interés del Líbano. Los libaneses muestran su interés, y no el consejo de este ministro de asuntos exteriores, el Ministro de Asuntos Exteriores estadounidense. Si cito el dicho del difunto Hafez Assad, en Oriente Medio no hay una política exterior estadounidense. En Oriente Medio, tenemos un ministro de Asuntos Exteriores israelí. Podemos decir que también hay una especie de partición de la guerra entre la resistencia libanesa y el Estado. Esta es nuestra innovación como pueblo libanés.

YUNUS: ¿Partición de guerra, división de guerra?

- MALLI: Sí, la división de la guerra. Esa es una buena ecuación.

YUNUS: Comprendo. Así que usted ve que el Líbano está respaldando su posición de recuperar los territorios libaneses ocupados y esta coordinación con el otro.

- MALLI: Lo más importante en esta división de la guerra, el gobierno libanés no es responsable de nuestras actividades.

YUNUS: De acuerdo, pero apoya sus actividades.

- MALLI: Puedo decir que hay una especie de convención de caballeros.

YUNUS: Vale, pero no...

- MALLI: Deduzco.

YUNUS: Entiendo. Ahora, los Estados Unidos. Estados Unidos ha enviado dos portaaviones al Mediterráneo Oriental y continúan sus contactos. Al mismo tiempo, vemos que varios gobiernos en Oriente Medio, en Asia Occidental, se están distanciando cada vez más de los Estados Unidos. Biden no fue bien recibido por las autoridades jordanas. Creo que el presidente egipcio también se negó a recibirle. Después hubo conversaciones, pero primero se negaron. El Gobierno turco también critica con dureza a Estados Unidos. ¿Ve usted que la influencia diplomática de Estados Unidos e Israel en Asia Occidental es cada vez menor?

- MALLI: Sí, estoy de acuerdo con usted. No minimizo el poder de Estados Unidos. Quizá Estados Unidos no sea la única superpotencia del mundo, pero no puedo minimizar el poder y la agresión de los Estados Unidos. Desgraciadamente, este poder siempre va acompañado de la agresión israelí. Como ha dicho, ahora intentan obligar a la población de Gaza a refugiarse en Egipto. Este es un viejo proyecto de los israelíes para expulsar a los palestinos, y los palestinos van al Sinaí. Como dijo el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, en caso de que Egipto acepte la entrada de la gente de Gaza, esperaremos en Cisjordania. Este es el objetivo de Israel, expulsar a los palestinos de Cisjordania a Transjordania. Para ello, creo que el rey Abdullah trabajará en contra de sus propios intereses. ¿Por qué el presidente Abdel Fattah el-Sisi trabaja también contra los intereses egipcios? Para ello, asistimos al retroceso de la influencia estadounidense en Asia Occidental.

YUNUS: Una pregunta adicional. ¿Cree usted que esta normalización entre Israel y algunos países árabes se detendrá y tal vez se revertirá luego del 7 de octubre?

- MALLI: Desafortunadamente, cuando este Gobierno va a la normalización con Israel, no preguntan a su pueblo. Ahora, somos testigos de manifestaciones en todos los países árabes, en Marruecos, en Amman, en Egipto, incluso a pesar de la normalización. Creo que el pueblo árabe está con el derecho del pueblo palestino, no con la agresión del ejército israelí. Por supuesto, creo que la debilidad de Estados Unidos en Asia Occidental, la derrota de Israel influirán negativamente en el proceso de normalización.

YUNUS: Se habla mucho del mundo multipolar. Por un lado, tenemos a Estados Unidos. En el otro lado, están Rusia y China y otros países emergentes que también tienen posiciones en Asia Occidental. China ha mediado, como saben, entre Arabia Saudí y la República Islámica de Irán. Rusia está muy presente en Siria. En general, ambos países luchan por un mundo multipolar. ¿Cree usted que este conflicto en Gaza es también un poco parte de este conflicto global en el que Estados Unidos quiere mantener su hegemonía mientras que las otras partes luchan por un mundo multipolar? ¿Forma esto también parte de este conflicto, en el trasfondo?

- MALLI: Para responder a su pregunta. Ni Rusia ni China enviarán aviones al Mediterráneo como Estados Unidos, pero creo que el presidente ruso Vladimir Putin, a pesar de las buenas relaciones en el pasado entre Israel y Rusia, y también podemos decir que hay buenas relaciones entre China e Israel, considera el asedio de Gaza como el asedio de Leningrado. Es una comparación interna o clandestina entre Israel y los nazis. Los nazis asediaron Leningrado. Creo que su actitud es muy, muy importante. Y creo que esto está relacionado con el conflicto en Ucrania. Estoy seguro de que los israelíes están con Zelensky.

Actualmente, China está muy activa en el campo diplomático y somos testigos de muchas declaraciones de diplomáticos chinos para hablar sobre el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado. Creo que, sí, en un panorama global, creo que el resultado de esta guerra fortificará o aumentará la velocidad del proceso para llegar a un mundo multipolar.

Ahora, diferentes líderes occidentales en los Estados Unidos tienen al Consejo Nacional de Inteligencia, 18 aparatos de inteligencia que publican cada cuatro años un trance mundial futurista.

Desde 2008, el trance mundial publicado por el Consejo Nacional de Inteligencia reconoce el centro de gravedad del mundo en orden y desplazado de Occidente a Oriente. Sarkozy, el ex presidente francés dijo algo como esto: "la aparición de potencia asiática es clara". China, India, Rusia tiene dos alas, el ala en Europa y el ala en Asia.

Creo en el interés de la humanidad hacia la multipolaridad para desplazar la hegemonía estadounidense.

YUNUS: En ese contexto, Netanyahu iba a ir a China en octubre, antes, ese era el plan. ¿Cuál es su interpretación al respecto?

- MALLI: Como he dicho en mi respuesta, la relación entre Israel y China es muy buena. Tenemos dos etapas en las relaciones entre Israel y China. Durante la era de Mao Zedong, creo que hay animosidad entre China, el gobierno bajo Mao Zedong, apoyó la función palestina y los ayudó. Después de 1978, tenemos una política real china, una política real. Y hay una buena relación entre Israel y China. Sin embargo, creo que China también tiene una especie de equilibrio. China tiene un gran interés en el mundo árabe. Es difícil para China o Rusia apoyar esta agresión, este tipo de agresión.

Ahora, la conducta de Hamas. Contrariamente a todas las afirmaciones occidentales, cualquier pueblo bajo ocupación tiene pleno derecho a liberar su propia tierra, su propio territorio. Intenta ver cuál es la reacción del ejército israelí. El ejército israelí ataca hospitales, mezquitas, iglesias, mata niños. Esta es la reacción.

Ayer fue muy importante. Los hombres rana de Hamas, atacan una colonia, Zakim, en operación militar, no contra lo más importante. Es muy importante entender la carrera de esta guerra. Zakim está alrededor de Tel Aviv, a solo 70 kilómetros. Ellos atacan en esta colonia, una base militar, una central eléctrica. Y además, es una acción militar. Es muy diferente de la reacción de este ataque o de esta operación militar. Para demostrar que Hamas tiene confianza, creo, independientemente de la debilidad de Hamas en el asesinato de civiles...

YUNUS: Tengo que parar porque se acaba el tiempo. Le enviaré un enlace en 10 minutos. Dos preguntas más. ¿Vale? Se va a cortar. Se va a parar. No es mi problema. El problema va a parar. Por eso en 10 minutos le envío un nuevo enlace y terminamos. ¿De acuerdo?

- MALLI: Gracias.

YUNUS: Gracias.

YUNUS: Se habla mucho de una solución de dos Estados. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Es posible que Israel y Palestina, como dos Estados, coexistan?

- MALLI: Creo que para responder a esta pregunta, el difunto líder palestino, Yasser Arafat, creó el Acuerdo de Oslo. Ahora, 30 años después de la firma, ¿dónde están los Acuerdos de Oslo? Ahora, con el cambio de todo el panorama, el paisaje político en Israel, la extrema derecha, ¿dónde está la solución de los dos estados? No es que el pueblo palestino acepte o no acepte al gobierno israelí, a los diferentes partidos. Creo que la solución de los dos Estados es algo que pertenece al pasado. Ahora espero un éxodo inverso por parte de los israelíes.

Antes solíamos ver refugiados palestinos, refugiados árabes. Ahora vemos refugiados israelíes. La autoridad israelí evacuó muchas colonias del norte de Palestina, la más importante es Shmona. Y ahora vemos en la prensa los intentos israelíes de recibir refugiados israelíes. Creo que los israelíes no están acostumbrados a soportar esa vida. Creo que inmigran. Esa es la importancia del 7 de octubre.

YUNUS: Usted habló de la política israelí. Eso era algo que quería preguntarle. Antes del 7 de octubre, había mucha división dentro de Israel, dentro de la política israelí. ¿Cree usted que la oposición contra Netanyahu es una oposición contra la política israelí hacia Palestina? ¿O se trata de un asunto interno entre israelíes, que contra Palestina siempre están unidos?

- MALLI: Creo que estoy seguro. Lo que ocurrió el 7 de octubre tiene repercusiones en el sistema político interno israelí. Creo que hoy leí algo en las noticias, el ex Primer Ministro, Ehud Ólmert, pidió directamente la renuncia de Netanyahu. Lo dudo. Con la última experiencia después de la guerra de octubre, octubre de 1973, hay una investigación, una investigación de Granada, Volodymyr, Moshe Dayan, los líderes históricos. Creo que es difícil. Podemos ser testigos de más divisiones internas entre las diferentes facciones políticas. Cada uno considerará que su facción es responsable de la derrota de Israel. Dudo que Netanyahu sobreviva a esta crisis.

YUNUS: Pero si dimite o lo apartan del Gobierno, ¿es una noticia interesante para la resistencia? ¿O es solo para ellos?

- MALLI: No, no, no. Creo que la resistencia, incluso en el Líbano, o en Palestina, o en otros lugares, no apuestan por estas maniobras políticas porque la esencia de esta guerra es el derecho de los palestinos de regresar a su propia tierra. ¿Qué facción israelí lo aceptará? Lo dudo. ¿Y por qué Hamás u otras facciones palestinas perderían tiempo en algo que no tiene esperanza?

YUNUS: ¿Hasta qué punto Hezbolá está preparado para una guerra a gran escala con Israel? ¿Qué tan bien preparado está Hezbolá si hay una guerra total? Ahora hay enfrentamientos con Israel en la frontera, pero están controlados. Si se produce una guerra total, ¿hasta qué punto está Hezbolá preparado para ello?

- MALLI: No soy un experto militar, pero todo el mundo sabe que Hezbolá es una potencia responsable, podemos notarlo en el sistema político interno. Es el responsable. Creo que con la lógica de las cosas, el diseño, Hezbolá hizo todas las cuentas para cada sorpresa en esta confrontación.

YUNUS: Dos preguntas más, profesor Malli. Primero, ¿qué es lo primero e inmediato que Israel debe hacer ahora, hoy? Hoy, no dentro de unas semanas, hoy, inmediato, lo primero.

- MALLI: Creo que la psicología, es difícil para el ejército israelí aceptar esta humillación. Creo que la reacción, no en la batalla de la guerra, reaccionan matando a niños y mujeres. Permítame decir, y yo soy un escolar, el problema es el origen de este sueño, el sueño sionista. Venimos con el apoyo del poder colonial. Arrasamos a un pueblo, lo expulsamos y nos apoderamos de su tierra. Creo que el sueño sionista sea tal vez un sueño peligroso, al menos en la historia moderna. Desafortunadamente, cuando decidieron poner en práctica este plan o este sueño, no leyeron la historia, la cruzada vino a nuestra región. Creo que ocupan una gran parte de nuestra región, tal vez durante unos dos siglos y están obligados a salir.

Repito, soy un escolar, no soy un activista con 25, 30 años. Lo que presenciamos el 7 de octubre se refleja en el poder del pueblo palestino, del pueblo árabe, y es el resultado de las actividades de esfuerzo de la facción dedicada y el pueblo, no sólo en el Líbano, en la región, con el apoyo de todo el pueblo libre, el pueblo musulmán, el pueblo árabe, libre en el mundo, la ecuación cambiará.

YUNUS: ¿Pero cuál es su demanda? ¿Qué exigen? ¿Cuál es su exigencia? ¿Qué exige? ¿Qué exigen hoy? Los estadounidenses dicen: ¡oh, escalada regional!, muy peligroso. De acuerdo, sabemos que temen a Hezbolá, temen a Irán, temen a varios grupos de resistencia.

- MALLI: Propongo hacer esta pregunta a un responsable israelí.

YUNUS: ¿Pero cuál es la demanda de la resistencia hoy, ahora? No a largo plazo.

- MALLI: La exigencia de la resistencia es hacer todo lo posible para que el pueblo palestino pueda regresar a su propia tierra. ¿Por qué en el Líbano? ¿Por qué? Personalmente, he vivido una parte de mi vida en el campus de Tal Zahtar, junto a hermanos palestinos. Los conozco bien, conozco su coraje. ¿Por qué? Esta gente está obligada a irse, a vivir en el campus. Creo que después de 75 años, este objetivo es muy alto. Ahora, la victoria del 7 de octubre renovará y fortificará esto. Creo que es el derecho del pueblo palestino.

YUNUS: La última pregunta es, ¿cuál es su mensaje para el continente latinoamericano, para los pueblos de América Latina, Cuba, Venezuela, Brasil, México, todos ellos?

- MALLI: Permítame, olvidé decir gracias por invitarme a su canal. Es una oportunidad para mí. Por medio de este canal, puedo enviar saludos a la gente de América Latina, pueblos y líderes que apoyan nuestra causa palestina. Ellos soportan muchas presiones y aun así apoyan nuestra causa. Gracias a todos los pueblos y líderes de América Latina. Compartimos con ellos el valor de la libertad. Reclamamos con ellos el valor de la justicia.

Nosotros, en el mundo árabe, con nuestros vecinos en Türkiye, Irán, en el mundo islámico musulmán, y todas las personas libres del mundo, reivindicamos la fraternidad y la justicia entre todos los seres humanos. Antes de terminar, le comenté que estoy interesado en América Latina.

En 2021, celebramos una conferencia académica sobre la reforma de la educación superior. En mi ponencia en la conferencia, en nuestra universidad, presentamos la maestría de estudios chinos. Estamos planeando presentar una maestría en estudios euroasiáticos. En esta conferencia, en mi ponencia, estoy interesado en iniciar estudios americanos, dos ramas: Estudios Norteamericanos y Estudios Latinoamericanos. Como libaneses, como árabes, como palestinos, tenemos una gran comunidad que vive en diferentes países. Por eso, esperamos iniciar esta maestría para acelerar la relación entre nuestros pueblos. Muchas gracias, Yunus.

YUNUS: Gracias

- MALLI: Gracias. Me alegro de estar con usted.