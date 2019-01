Nicolás Maduro: En Venezuela al presidente lo pone el pueblo

Ante las agresiones injerencistas del autodenominado Grupo de Lima, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que está preparado para cumplir la soberanía popular y asumir el nuevo periodo presidencial (2019-2025) el próximo 10 de enero, cuando tomará posesión del mandato en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En una actividad deportiva en el estadio de la Academia Militar, en Caracas (capital) el mandatario destacó que en Venezuela "el Presidente de la República lo elige el pueblo con el voto, con el ejercicio de su soberanía (..) sólo la voluntad del pueblo tiene en sus manos la posibilidad de poner o quitar un Presidente".

En este sentido, rechazó el intervencionismo de los países que conforman el llamado Grupo de Lima que busca desconocer la autodeterminación del pueblo venezolano. Se trata de Estados Unidos (EE.UU.) "moviendo un grupo de gobiernos satélites, de títeres", indicó.

El secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo "pretende ordenar cual institución de Venezuela es legítima y cuál no, cuál es el mar territorial de Venezuela y cuáles son sus límites. Como si Venezuela no existiera, no tuviera soberanía, no tuviera a quien le doliera”, expresó Nicolás Maduro en referencia a la pronunciación de este grupo de países que además tomaron posición en favor de Guyana sobre la reclamación territorial del Esequibo.

Sobre este punto, el Jefe de Estado venezolano repudió como "un delito de traición a la patria" la acción de la Asamblea Nacional en desacato judicial de plegarse a esta posición contra la soberanía territorial del país. "Quieren dividir a Venezuela para tomar el poder y repartírsela en pedazos" pero “hay un pequeño detalle que no han tomado en cuenta: la unión cívico militar que le va a garantizar a Venezuela la paz, la tranquilidad, la soberanía, la constitucionalidad, ¡Los vamos a derrotar!”, enfatizó.

"Los problemas de cada país los resuelve cada pueblo y los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos sin la intervención metiche de ningún gobierno del mundo, en eso estoy plantado, en eso la Revolución está plantada, y la Revolución está más fuerte que nunca", concluyó el presidente.

