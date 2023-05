Transportistas italianos realizan huelga por derechos laborales

Giornata di passione per i pendolari e per chi fa uso dei mezzi pubblici per spostarsi:in quasi tutta Italia(sono escluse le zone colpite dall'alluvione)è sciopero del trasporto pubblico. La protesta è stata indetta dall'Usb per "rilanciare la piattaforma contrattuale del settore pic.twitter.com/G3AqP70mMv