Torrenciales lluvias en Tayikistán dejan 21 muertos

Сафорати ИМА ба наздикони қурбониёни обхезӣ ва сел дар Душанбе ва саросари Тоҷикистон изҳори ҳамдардӣ карда, ба осебдидагон шифои комил мехоҳад.

The U.S. Embassy expresses condolences to the families of the victims of the recent flooding and landslides in Dushanbe… pic.twitter.com/yWtokJSnHR