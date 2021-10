Venezuela vence a Ecuador rumbo al Mundial de Catar 2022

Venezuela dio la sorpresa en la quinta jornada de las Eliminatorias para la Copa Mundial FIFA de Catar de 2022, correspondiente al segmento de Suramérica, tras vencer a Ecuador dos goles contra uno.

La selección de Bolivia también dio el campanazo al vencer por la mínima diferencia a la selección de Perú, para seguir junto con la Vinotinto, con esperanzas de luchar por un boleto al Mundial de Catar.

Este domingo se libró la 12° fecha de las Eliminatorias entre las naciones que integran la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) con los triunfos de Chile ante Paraguay, Argentina contra Uruguay y el empate de Brasil y Colombia.

���� La @SeleVinotinto rompió una racha adversa y toma impulso #EliminatoriasSudamericanas — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 11, 2021

Brasil y Argentina ocupan el primer lugar en la tabla de posiciones dentro del esquema de las eliminatorias al mundial de Catar, que da cuatro lugares a las selecciones suramericanas, mientras otra quinta se disputa su pase en un repechaje intercontinental.

Las selecciones que participan de las Eliminatorias sudamericanas son las diez de siempre: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Una nueva ronda de partidos está prevista para el día 14 de octubre cuando se enfrenten Colombia contra Ecuador; Brasil vs Uruguay; Bolivia vs Paraguay; Argentina vs Perú y Chile vs Venezuela.