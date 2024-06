Presidente venezolano alerta que extrema derecha pretende implantar nuevo escenario de violencia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó este lunes que la extrema derecha busca implantar escenarios de violencia parecidos a los ocurridos en 2014 y 2017 con las guarimbas.

Durante su programa Con Maduro +, el jefe de Estado recordó el asesinato del joven Orlando Figuera, quien sufrió "quemaduras de primer y segundo grado por parte de una turba violenta".

"Orlando Figuera se transformó en un símbolo de un crimen de odio del fascismo; 2017, un día como hoy, ellos convocaron a ese odio. Ese es el odio que quieren traer otra vez a Venezuela, que nos enfrentemos y nos matemos los venezolanos unos contra otros. Han despertado en sectores ese odio de violencia y es la apuesta principal que hace la extrema derecha en Venezuela", advirtió.

El mandatario le expresó al pueblo venezolano que es necesario cuidar la paz y que, frente al odio, "cultivar el amor, convivencia, la solidaridad, la tolerancia, el respeto".

"Crímenes como el de Orlando Figuera no pueden repetirse más nunca. No puede volver esa gente, no pueden volver con su fascismo, no pueden volver más nunca con su odio", aseveró.

Al respecto, le hizo un llamado al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para solicitarles la entrega de los involucrados en la muerte Figuera a la Justicia del país suramericano y así sean juzgados por el hecho.

"La Fiscalía General de la República los ha solicitado en múltiples veces. Yo les pido al jefe de Estado, al jefe de Gobierno y a las autoridades judiciales de España que le entreguen a la Justicia venezolana a los fascistas que quemaron vivo y asesinaron a Orlando Figuera", indicó.

#Noticia ��| Nicolás Maduro a patarucos: En tiempo de elecciones se ponen un disfraz ➡️https://t.co/1JLsKNsyX7 pic.twitter.com/gXNi6Abtvu — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) June 4, 2024

Por otro lado, el Ejecutivo venezolano respondió a comentarios realizados por algunos candidatos de la oposición, de cara a los comicios presidenciales del próximo 28 de julio, afirmando que “en tiempos de elecciones tratan de ponerse un disfraz de diálogo, se ponen un disfraz de perdona vida, se ponen un disfraz de demócrata”.

"Descubramos quién se pone el disfraz ¿Quién de ellos tiene capacidad para tomar las riendas del país? Pregunto, ¿quién de ellos tiene capacidad y un programa de Gobierno verdadero a favor del pueblo?”, cuestionó.

Asimismo, ratificó que “los patarucos que están alborotados contra Maduro, saben que Maduro no es un hombre débil, manipulable, títere de nadie, porque saben que este hombre que está aquí se forjó en las luchas, tuvo como maestro a Hugo Chávez”.

Victoria de Claudia Sheinbaum en México

El mandatario también habló sobre la victoria arrolladora de la presidenta electa de México, quien acudió a los comicios por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

"La victoria fue tan contundente, tan grande, que tuvieron que quedarse callados y cuando salieron los resultados, la presidenta Sheinbaum estaba ganando 30 por ciento por encima de la candidata de la derecha. Fue un triunfo arrollador, la izquierda de México aplastó a la derecha extremista y garantizaron con un triunfo arrollador la paz de México

"El triunfo de México señala un rumbo progresista de izquierda y de avance de las fuerzas que queremos el futuro de América Latina y el Caribe. Es un gran triunfo",