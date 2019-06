El Salvador rompe relaciones diplomáticas con la República Saharaui

Este sábado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el cese de las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui y el refuerzo de los vínculos bilaterales con Marruecos.

"Este día hemos decidido dar por terminadas nuestras relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui. El país rompe relaciones con ellos y hemos firmado un acuerdo de cooperación con Marruecos", indicó el mandatario en una conferencia de prensa desde la casa de Gobierno.

Asimismo, el jefe de Estado salvadoreño agregó: "las relaciones con ellos no tuvieron sentido, no sé por qué lo hicieron, me imagino que fue por cuestiones ideológicas y no por cuestiones reales o de diplomacia real".

A partir de este día, El Salvador rompe relaciones diplomáticas con el Frente Polisario y ya no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 15 de junio de 2019

"El Salvador de alguna manera reconoció a una república que no existe, que no tiene ni territorio, ni personas y que es una república virtual (...) mantener vínculos con la República Saharaui debilitaría las relaciones con Marruecos y el mundo árabe", explicó Bukele.

La cancillería del país centroamericano había anunciado desde el primero de junio la revisión de relaciones diplomáticas con la República Árabe como parte de la construcción de su nueva política exterior.

Desde la usurpación territorial de las autoridades marroquíes al Sahara Occidental, los habitantes saharauis han padecido la pobreza extrema y luchan por su soberanía. Actualmente, su República es reconocida por países como Venezuela, Cuba, Argelia, Angola, entre otros.