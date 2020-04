Rusia rechaza amenazas de EE.UU. contra Irán por satélite Nur

El Gobierno de Rusia rechazó este jueves las declaraciones de Estados Unidos acerca de la supuesta violación por parte de Irán de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras el lanzamiento este miércoles del satélite militar Nur.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, aseguró que "esta no sería la primera vez que una nación que ha violado de forma flagrante las normas del derecho internacional y la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU que intenta desviar las condenas internacionales acusando de forma infundada a Irán".

Por su parte, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación Rusa, Konstantin Kosachev, afirmó que "ninguna resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas prohíbe a Irán lanzar satélites".

Zajarova ha recalcado el derecho de la República Islámica a realizar este tipo de lanzamientos que en ninguna medida se asocia con programas para desarrollar misiles balísticos con capacidad nuclear, como lo pretende hacer ver el secretariado de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien prometió que haría rendir cuentas al país árabe.

En este sentido, Zajarova ha manifestado que el país norteño "sorprende al mundo cada día con noticias sobre planes para desarrollar sus capacidades de misiles nucleares". Asimismo, la funcionaria rusa enfatizó en que "no hay, nunca ha habido y esperemos que nunca haya armas nucleares en Irán. Irán, en línea con la resolución, no desarrolla, prueba o usa misiles balísticos capaces de portar armas nucleares, no como Estados Unidos".

Kosachev ha indicado que el lanzamiento del satélite militar al espacio no constituye una violación de ninguna resolución, ya que no portaba ninguna munición nuclear. La procedencia de la tecnología colocada en el espacio "no significa que tenga un arma adentro".

El exitoso lanzamiento del satélite Nur elevó las preocupaciones dentro de la administración estadounidense presidida por Donald Trump y uno de sus principales aliados que es Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores de este último difundió un comunicado para pedir a la comunidad internacional "que condene el último lanzamiento e imponga más sanciones al régimen iraní con el fin de detener esas actividades peligrosas".