Reportan 10 fallecidos por lluvias en Minas Gerais, Brasil

Las autoridades brasileñas informaron que las lluvias que azotan al estado brasileño de Minas Gerais provocaron este martes la muerte de diez personas, elevando a 19 el número de víctimas en el estado desde el inicio de la temporada de lluvias el pasado 1 de octubre.

Por su parte la Coordinadora Estatal de la Defensoría Civil precisó que entre las personas fallecidas se encuentra una niña de 11 años de edad, y reportan miles de damnificados por las constantes precipitaciones.

Las víctimas se registraron en los municipios de Brumadinho, Sao Gonçalo do Rio Abaixo, Ervália y Caratinga, como consecuencia de deslizamientos o inundaciones. En total son 138 ciudades en situación de emergencia en el estado, y existe una alerta máxima de colapso en la represa Usina Carioca, en la ciudad Pará de Minas.

�� INTERDIÇÃO TOTAL DE VIA DECORRENTE DAS CHUVAS - ALAGAMENTO ��



Local: Rodovia LMG-872 KM-1

- distrito de Santa Helena, Bicas/MG.



Rodovia LMG 872 totalmente interditada na altura do km 1, que liga Bicas/ Pequeri, o rio que corta a rodovia saiu da calha e alagou a rodovia. pic.twitter.com/5J1N6JntXl — POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA-MG (@pmrodoviaria) January 11, 2022

En Minas Gerais, el segundo estado más afectado por las intensas precipitaciones, alrededor de 3.481 personas han perdido su hogar.

Los bomberos rescataron el lunes los cuerpos de una familia que estaba desaparecida desde el pasado 8 de enero. Murieron cinco personas, entre ellas dos niños de 3 y 6 años de edad. La familia viajaba desde la ciudad de Paula Cândido, en la Zona da Mata, hacia el Aeropuerto Internacional de Belo Horizonte, en Confins.

En lo que refiere a los desplazados, se contabilizaron 22 nuevos registros en 24 horas, llegando a un total de 13.756 personas.

���� Risco de rompimento de barragens, pessoas ilhadas e estradas interditadas preocupam população mineira.



�� SAIBA MAIS: https://t.co/xlJmKBDGkX#SOSMG #QuarentenaSemTerra #MSTcultivandoSolidariedade — MST Oficial (@MST_Oficial) January 11, 2022

Por su parte el Instituto de Arquitectos de Brasil (IAB) lamentó los problemas del Estado y refirió, a través de un comunicado, que “las intensas lluvias en Minas Gerais revelan la tragedia anunciada por la minería en el llamado cuadrilátero de hierro”.

“La tragedia en Capitólio es de otro espectro, pero del mismo orden depredador del territorio. Nos falta cuidado, discernimiento, elecciones justas, pautas claras. Nos falta sentido común y, sobre todo, nos falta gobierno. El simulacro que tenemos hoy no cuida, no protege, no planifica, no confía en especialistas, no actúa”, indicó la entidad.

La institución precisó también que “todavía guarda su mayor pecado: el mineral. Desde el descubrimiento del oro a fines del siglo XVII, nuestra riqueza está a la vista de los ingleses, es para llenar las arcas de los quintos, es el mineral de hierro siendo arrancado y expatriado, dejando su estela de cráteres, aguas agotadas, suelo contaminado, ríos muertos, familias rotas”, remarcó.