Registran deforestación más baja de los últimos seis años en Brasil

Números do governo federal no cuidado com o campo e com a floresta:



��Queda de 22% no desmatamento na Amazônia.



��Recorde na produção de grãos, com 319 milhões de toneladas.



��Exportações do agronegócio atingiram 166,5 bilhões de dólares em 2023.



�� Recomposição do Programa… pic.twitter.com/S9jXpSXtV8