Usuarios de las redes sociales han empezado a cuestionar la veracidad del ataque al canal ecuatoriano TC Televisión en Guayaquil, ocurrido el pasado 9 de enero, cuando delincuentes armados tomaron las instalaciones.

En medio de la ola de violencia que se vivió el pasado martes, la Policía de Ecuador informó que delincuentes ingresaron al canal TC Televisión, aproximadamente después de las 14H10 (hora local), e interrumpieron una transmisión en vivo.

El cuestionamiento realizado por usuarios de redes sociales surge por videos difundidos en los que se observa cuando operadores les colocan micrófonos a los delincuentes y les dan indicaciones sobre donde colocarse, por esto consideran que sería un presunto montaje.

Por su parte, el periodista David Medina, en la cuenta de Instagram Cafecito con Noticias, compartió un breve texto titulado "¿Violencia o show en Ecuador?" para explicar, en su opinión, las posibles razones detrás del presunto montaje. "El nuevo presidente de Ecuador, (Daniel) Noboa lo sabía, su cúpula militar también, pero no importa, pues la ausencia de sentido común permite el triunfo de estas narrativas absurdas", dijo.

"Marshall McLuhan explicó el fenómeno en 1964 al afirmar que cuando la tecnología comunicacional pasa de la forma alfabética secuencial, a la forma electrónica simultánea, la mente humana sale de la dimensión crítica y vuelve a la dimensión mitológica, es decir, la gente embrutece. El filósofo italiano Franco Berardi dice algo más grave al considerar que, en las redes los signos se manifiestan como estimulaciones nerviosas y cuando pasan un proceso de decodificación ya no tienen un carácter semiótico, sino un carácter físico, neurológico, es decir, el cerebro no sirve, no hay pensamiento crítico", acotó.

Medina recordó que la guerra contra el narcotráfico siempre fue un montaje de Estados Unidos (EE.UU.) con el fin de "lavar dinero y financiar operaciones encubiertas, que una vez descubiertas se olvidan con mayor facilidad por la tormenta de mierda desatada en las redes. El problema no son las fake news, el problema es la ausencia de sentido común", y consideró que se trata de "incendiar América Latina".

Sin embargo, la jefa de Redacción de TC Televisión, Alina Manrique, explicó a un portal digital local de noticias los hechos ocurridos ese día, que escucharon disparos, cómo fueron sometidos y usados por los delincuentes como escudos y declaró que "no hubo algo preparado".

Ante una pregunta sobre la música que se escuchó durante la transmisión, precisó que "es la música que usan siempre" en el programa que se estaba transmitiendo. "No hubo algo preparado, sería imposible preparar algo así", enfatizó.

Por su parte, el sonidista del canal, Jhonny Murillo, declaró al medio AP que se encontraba encerrado en su cabina de trabajo y escondido cuando ocurrió la toma por parte de los delincuentes. "Puse seguro a mi cabina, me puse en posición fetal, detrás de la cabina para que no me encuentren”, dijo.

Además, sobre el tema de la música relató que cerró todos los micrófonos y evitó que estas personas difundieran su mensaje al aire. Pocos minutos después, los delincuentes lograron ingresar y obligaron a otro técnico a activar el sonido al aire, pero por los nervios terminó activando “el audio del segmento de crónica roja: una música de tensión permanente, que siempre uso”.

La Policía logró entrar a las instalaciones del canal minutos después y tomaron el control, capturando a más de diez sujetos implicados.

El jueves, dos días después del hecho, una de las periodistas de TC Televisión dio un emotivo mensaje desde el mismo set, agradeciendo las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía, "devolviéndonos a nuestros hogares para volver a abrazar a nuestras familias".