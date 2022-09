Presidente de Cuba refrenda Código de las Familias

Justo en este momento donde se realiza el conteo de votos en los colegios electorales, estamos aferrados a la esperanza de que hoy como cubanas y cubanos hemos escrito una nueva historia de dignidad y felicidad para nuestras familias. Votamos con el corazón por el #Sí:El derecho de cualquier persona a la adopción.El derecho a definir el orden de los apellidos.El derecho de una persona a llevar los apellidos de sus dos madres.El derecho a que una abuela o abuelo tenga responsabilidades sobre sus nietos y nietas cuando mamá y papá deciden no estar.El derecho a que dos hombres se casen y encuentren en ello la bendición de Dios.El derecho a que un anciano o anciana no deambule porque su familia no le quiere dentro de la casa.El derecho a que una persona homosexual herede los bienes compartidos con su pareja durante décadas.El derecho a la comunicación con niños y niñas por el afecto y los cuidados, no por estricta condición biológica.El derecho a que dos mujeres lesbianas puedan concebir una criatura de conjunto.El derecho al divorcio sin culpas.El derecho a beneficios por viudez o separación sin que medie el matrimonio.El derecho a que una persona tenga más de una madre y un padre.El derecho a la gestación solidaria como un acto de amor.El derecho a que una persona cuidadora reciba protección y respaldo económico.El derecho de las niñas, niños y adolescentes a que se les escuche, se les quiera y se les respete en su individualidad.El derecho a la protección legal y afectiva frente a las manifestaciones de violencia.El derecho a recibir beneficios y protección por el trabajo doméstico.���������� ���� ������������ ���������������� ����. ������������ ������������ �������� ����., �������������� ��í ������������ ���� �������� ��ó�������� ���������������� ���� ������������������ ���� ��������. �������������� ��í �������� ������ ������ ���������������� ���� �������� ���������������������� ���� ���������� ����������������. �������������� ��í ������������ �������� ��������������������������ó�� �� ����������������ó��. �������������� ��í �������� ������ ���� ���������������� ���� �������������� ���������� ������ ����������������.�������������� ��í ������ ���� ����������ñ�� ���� ����������, ���������� ���������� �� ����������, ���� ����í�� ������ �������� ���� ���������������� �� �������� ���� ��������������.�������������� ��í ������ ���� �������� ���������� ������#Sí #FamiliasCubanas #VotamosSí #CódigoSí #QueElAmorSeaLey #CMLKRedes #CMLKCuba #SíAlCódigoDeLasFamilias #Cuba