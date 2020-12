Anuncian reformas en la Policía peruana tras violeta represión

El ministro del Interior de Perú, José Elice, anunció este jueves "medidas muy radicales" para reformar a la Policía Nacional, todo ello tras la muerte de dos personas por disparos de agentes en las protestas de trabajadores agrarios registradas durante el miércoles.

Las declaraciones del titular llegaron en referencia una fotografía difundida por los medios locales, en la cual se aprecia a un agente policial empleando un arma de fuego y apuntando, según parece, a los manifestantes.

No obstante, Elice matizó y dijo: "yo no puedo decir que esa persona es responsable, no sé en qué circunstancias está apuntando un arma de fuego. Es muy alarmante esta fotografía y lo que hay que hacer es tomar medidas muy radicales en cuanto a la reforma o transformación de la Policía Nacional del Perú porque esto simplemente no puede ocurrir".

Esta imagen fue capturada por el fotógrafo Iván Orbegoso en el momento justo en que este policía empezó a disparar a los manifestantes en la Panamericana Norte, en San José, Chao (Virú, La Libertad).



"El policía jamás disparó al aire, fue directo al cuerpo", narra Orbegoso.

El jefe de la cartera responsable del orden interior señaló que "ningún miembro de la Policía, en las circunstancias en que ha ocurrido cualquier evento en el contexto de esta protesta, puede utilizar el tipo de arma de fuego que aparece en esa fotografía", dijo.

Por ello, indicó que se harán las investigaciones al respecto y, de comprobarse la veracidad de la situación, se trataría de una acción que va en contra del reglamento de la institución.

Ministro del Interior José Elice reconoce en @RPPNoticias que la Policía sí utilizó armas de fuego para dispersar a los manifestantes que bloquearon la Panamericana Norte, en Virú.

Indica que recibió fotografías que confirman lo dicho.

En las manifestaciones de este miércoles, en la provincia peruana de Virú, región La Libertad, al noroeste del país, dos personas fallecieron durante el operativo policial para contener a los descontentos.

Una de las víctimas es un menor de 16 años, quien recibió un proyectil en el tórax; mientras la otra víctima fue alcanzada por una bala de plomo. De igual manera, hubo un tercer fallecido, un paciente oncológico varado en la vía debido a los bloqueos y quien sufrió una descompensación.

Kauner Niller Rodríguez De la Cruz, 16 años, ha fallecido producto de disparo en el cuerpo, según informan medios locales.

En las protestas, las cuales siguen este jueves, estos trabajadores manifiestan su descontento contra el nuevo régimen laboral agrario, aprobado el pasado martes en el Congreso a través de una normativa con la cual se estableció dar un bono a los trabajadores agrarios, equivalente al 30 por ciento del sueldo mínimo.

La medida no fue muy bien recibida por los de la zona norte del país quienes rechazan que no se trate de un aumento directo al salario básico, así que no se computa en el resto de beneficios laborales.

1/2 Mientras que un puñado de grandes agroexportadoras tuvieron beneficios tributarios y subsidios extraordinarios durante 20 años, los pequeños productores agrarios y campesinos que solo han recibido indiferencia han salido hoy a las calles en varias regiones en #ParoAgrario pic.twitter.com/58ZjsTw06p — Verónika Mendoza (@Vero_Mendoza_F) December 30, 2020

A su reclamo actual, los descontentos le han sumado la exigencia de la liberación de los detenidos, tras los enfrentamientos con la Policía.