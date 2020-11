Congreso peruano destituye al presidente Martín Vizcarra

El Congreso de Perú aprobó este lunes la destitución del presidente de la nación, Martín Vizcarra, tras un debate en el Legislativo que duró más de cuatro horas.

Con un total de 105 votos a favor, cuatro bastenciones y solamente 19 en contra, los parlamentarios apoyaron en mayoría la destitución inmediata de Vizcarra, se espera que la notificación llegue en contados minutos al Consejo de Ministros del Ejecutivo.

El segundo pedida de destitución se había impulsado en el Congreso por la "incapacidad moral" del presidente peruano, asimismo, la Fiscalía continúa en la investigación contra Vizcarra por un presunto caso de corrupción en la edificación de un hospital cuando éste era gobernador (2011-2014) de la región de Moquegua.

Durante el debate en el Parlamento, el jefe de Estado señaló que no existe ninguna pruebas de las acusaciones en su contra, "no existe prueba fehaciente de delito alguno, y no la habrá, porque no he cobrado soborno alguno", agregó.

Los presuntos delitos por los que es acusado Vizcarra coinciden en el recibimiento de 660.000 dólares de sobornos de dos empresas investigadas por corrupción y vínculos con la multinacional brasileña Odebrecht, el cual realizaron obras de irrigación, y construcción de un centro hospitalario en la región sureña.