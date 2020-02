Película surcoreana "Parasite" arrasa en los Óscar 2020 con cuatro premios

El film surcoreano "Parasite" fue la gran triunfadora de la reciente entrega de los Óscars al llevarse cuatro premios, entre ellos los de mejor película y mejor película internacional.

Con el triunfo de Parasite es la primera vez en la historia de los Óscar que una película gana los premios a mejor película y a mejor película internacional.

#Oscars | Y el Oscar a "Mejor Película" es para Parásitos, de Bong Joon-ho — teleSUR TV (@teleSURtv) February 10, 2020

Al menos diez filmes anteriormente habían logrado esta doble nominación entre ellos "Life is Beautiful", en 1998, y "Roma", en 2018, ninguna se había llevado los dos premios hasta ahora.

Parasite también se llevó las estatuillas al mejor director para Bong Joon-ho y mejor guión original, que compartió el cineasta con Jin Won Han.

La película bélica "1917" del director Sam Mendes llegaba como favorita a los Óscar, obtuvo las estatuillas a mejor fotografía, mejores efectos especiales y mejor mezcla de sonido.

Por detrás de "Parasite" y "1917" se situaron "Joker", "Once Upon a Time... in Hollywood" y "Ford v Ferrari", todas ellas con dos galardones por cabeza.

"Estoy sin palabras. Nunca nos imaginamos que esto sucedería. Estamos muy felices", afirmó sobre el productor de la cinta Sin-ae Kwak. "Siento que un momento muy oportuno en la historia está sucediendo ahora mismo", añadió.

En cuanto a las categorías actorales e interpretativas de los Óscar no hubo sorpresa alguna, al cumplirse las predicciones.

Joaquin Phoenix triunfó como mejor actor por "Joker" y Renée Zellweger se coronó como mejor actriz por "Judy".

#Oscars | Joaquin Phoenix denuncia la explotación de los recursos naturales en el mundo y el maltrato animal — teleSUR TV (@teleSURtv) February 10, 2020

Laura Dern, por "Marriage Story", y Brad Pitt, por "Once Upon a Time... in Hollywood", se llevaron los Óscar de mejor actriz y mejor actor de reparto, respectivamente.

Los Premios Oscars 2020, la cual inició con una coreografía que aludió al racismo y la exclusión de la gente afroamericana de las nominaciones para posteriormente revelar los nombres de los ganadores en las distintas categorías.

Los actores Steve Martin y Chris Rock amenizaron el evento, haciendo repaso de los asistentes y de los nominados a los premios de este año. Posteriormente efectuaron bromas, entre las que resaltaron las correspondientes al tema del racismo en las nominaciones.

#Oscars | Este año los Oscars comienzan con criticas por parte del actor Chris Rock al racismo y la exclusión de la gente negra de las nominaciones pic.twitter.com/MscroVSmWv — teleSUR TV (@teleSURtv) February 10, 2020

En esta 92° entrega de los premios Óscar, ninguna película latinoamericana alcanzó alguna estatua.

La brasileña Petra Costa estaba nominada al mejor documental por "The Edge of Democracy"; la mexicana Mayes C. Rubeo optaba al Óscar a mejor vestuario por "Jojo Rabbit".

Por su parte el mexicano Rodrigo Prieto buscaba el premio a mejor fotografía por "The Irishman"; y los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda no ganaron por los efectos especiales de esa misma cinta