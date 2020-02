Aluden a la exclusión de la raza negra en Oscars 2020

El Teatro Dolby de Los Ángeles, California, acogió este domingo la celebración de la 92° edición de los Premios Oscars 2020, la cual inició con una coreografía que aludió al racismo y la exclusión de la gente negra de las nominaciones para posteriormente revelar los nombres de los ganadores en las distintas categorías.

Con un grupo colorido de bailarines afroamericanos vestidos con trajes alusivos a temas de películas comenzó la gala de los Oscars, entre los que se presentó la cantante, productora y actriz estadounidense, Janelle Monáe, como representante de la raza negra, entonando con su magnifica voz la canción "Won't You Be My Neighbor" (No serás mi vecino).

Los actores Steve Martin y Chris Rock amenizaron el evento, haciendo repaso de los asistentes y de los nominados a los premios de este año. Posteriormente efectuaron bromas, entre las que resaltaron las correspondientes al tema del racismo en las nominaciones.

Debido a la escasez de nominados de color en funciones. Los actores hicieron referencia a Harriet 's Cynthia Erivo por su interpretación de Harriet Tubman, y en torno a ello Rock preguntó "¿Acaso la Academia te hizo esconder a todos los nominados negros?", y luego Martin gritó "Eddie, ¡te amé en Dolemite !".

Luego el actor Martin expresó "En 92 Amos han habido cambios significativos en los premios Oscars, ej; en el 1929 no había un solo negro nominado", a lo que el actor cómico Rock respondió "Es cierto, y en el 2020 tenemos un nominado".

Martin y Rock además fueron los encargados de dar la bienvenida a otra representante de la raza negra de Estados Unidos en el cine y la televisión, Regina King, quien presentó el premio a Mejor Actor Secundario concedido a Brad Pitt por "Érase una vez... en Hollywood".

Consecuentemente se entregaron los premios por: Mejor actriz de reparto, del cual resultó ganadora Laura Dern, por "Historia de un matrimonio"; Mejor corto de animación el cual se llevó "Hair Love", de Matthew A. Cherry ​​; Mejor Película de Animación, obtenido por "Toy Story 4" del director Josh Cooley; y "Mejor Guion Original" que lo consiguió el film "Parásitos" de Bong Joon-ho.

Por otro lado el Oscars de este año en las categoría de Mejor guión adaptado, lo obtuvo Taika Waititi, por "Jojo Rabbit"; en el Mejor corto de ficción el ganador fue "The Neighbor's Window"; el Mejor diseño de producción lo ganó Barbara Ling, por "Érase una vez... en Hollywood"; mientras que el Mejor diseño de vestuario fue alzado por Jaqueline Durran, gracias a "Mujercitas".