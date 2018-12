Pedro Sánchez y Quim Torra se reunirán este jueves en Barcelona

El presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno de Cataluña, Quim Torra, se reunirán este jueves por la tarde en Barcelona, según afirmaciones del Gobierno central y de la vicepresidenta Carmen Calvo.

Calvo señala que el encuentro se realizará en el palacio de Pedralbes de Barcelona, y que esta no será una reunión bilateral. "No va a haber reunión bilateral, no procede. No es una reunión de Gobierno a Gobierno".

Expresó que la reunión tratará más de una entrevista entre presidentes. "Esta entrevista ni las que puedan mantener otros miembros de los dos Gobiernos puedan interpretarse como una agravio comparativo para las demás Comunidades Autónomas", señaló.

Quim Torra: Cataluña no tiene como opción volver atrás



El presidente Torra aseveró que el compromiso con la libertad, los derechos civiles y la democracia no se convertirá nunca en una moneda de cambio en medio de las negociaciones

Calvo dijo también que podría producirse una reunión con el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, en la que se tratarían temas relacionados con la política de Cataluña.

En este sentido, Torra indicó que "si este encuentro se produce, debería haber diálogo sincero".

>> Torra se reunirá con Sánchez si se discuten todos los temas