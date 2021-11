Pedro Castillo informa sobre primeros 100 días de su Gobierno

El presidente peruano, Pedro Castillo, comunicó su informe de gestión durante los primeros 100 días de su Gobierno en la Plaza de Armas de Huamanga en Ayacucho, departamento oriental del país, con la asistencia de 15 de sus ministros y la ausencia de la jefa del Gabinete, Mirtha Vázquez.

Castillo relató el estado en que su Gobierno recibió al país, impactado con una crisis sanitaria global, la corrupción y fuerte crisis económica. En este sentido, criticó que los representantes de algunos sectores afirman que no ha hecho nada durante su mandato.

“Con poca vergüenza un sector me dice que no he hecho nada. Si ellos en 200 años se dedicaron a robarle a nuestro país, si en 5 o 10 años no hicieron nada. Hoy quieren que un campesino entre aun gobierno y que en 100 días resuelva”, dijo.

Al respecto, señaló que quienes critican lo que quieren es que nada cambie y apuntó que su Gobierno tiene un rumbo claro impuesto por el pueblo: “A mí nadie me pone la agenda. Yo no tengo jefes. Mi único jefe es el pueblo. Por ustedes estoy acá”, agregó.

De igual manera, el mandatario instó a todos los empresarios a que inviertan en el país y que generen empleos para los peruanos con respeto y trato digno a los trabajadores.

Medidas sobre el gas

“Hoy, junto al pueblo iniciamos la masificación del gas para todos los peruanos”, sentenció Castillo. Para esto, comentó que ya se iniciaron las conversaciones con el consorcio dueño de Camisea, donde radica uno de los yacimientos de gas más importantes de América Latina, en manos de la empresa argentina Pluspetrol.

“Haremos un diálogo con la empresa porque consideramos que todos los peruanos deben beneficiarse del gas”, enunció.

Sobre el tema del gas, el jefe de Estado peruano precisó que ya se presentó al Congreso de la República el proyecto de Ley de Masificación del gas e instó a su aprobación.

Reactivación económica

“Nuestra prioridad en estos 100 días ha sido reactivar la economía nacional”, afirmó Castillo antes de explicar que para lograr ese objetivo, han trasladado varios recursos para mantener operativos los servicios básicos.

A su vez, mencionó que se logró un gran avance en la vacunación, lo que consideró esencial para la reactivación económica. “Entre julio y septiembre se crearon 300.000 puestos de trabajo”, precisó, lo que permitirá que esos trabajadores se ganen el pan honradamente.









De igual manera, contó que en septiembre iniciaron la entrega del bono de apoyo familiar para aliviar la situación económica debido al aumento del precio de los alimentos y que se inició el destrabe de la inversión pública.

Respecto a la delegación de facultades para la reforma tributaria que solicitaron al Congreso, el presidente peruano indicó que la recaudación sea de las personas y empresas que más tienen, sin afectar a la clase media y a los emprendedores.

Salud y agricultura

Pedro Castillo continuó su informe diciendo que cuando comenzó su gestión, solo el 15 por ciento de los peruanos se habían inmunizado contra la Covid-19 y que en sus primeros 100 días se ha cuadruplicado esa cifra, con cerca del 60 por ciento de peruanos vacunados.

“El Estado no puede estar más de espaldas al Perú profundo. La agricultura de subsistencia ha sido postergada por los Gobiernos peruanos”, señaló el mandatario. Para contrarrestar esta situación, enunció que iniciaron la segunda reforma agraria, pero que no significa expropiación.

Por el contrario, esta iniciativa, implicará “conectividad rural, acceso a crédito, compras públicas de alimentos, fondo de la mujer rural...”. “Vamos a reivindicar a más de 2 millones de agricultores”, para los que creará un programa de bonos y reintegro por la compra de fertilizantes.

Educación

“Mi compromiso con todos los peruanos es para que todos reciban un servicio educativo de calidad”, dijo el presidente y para lograr este compromiso, Castillo anunció que ya se transfirió el equivalente de 50 millones de dólares para el pago de la deuda social de los maestros.

Además, precisó que los estudiantes deben regresar seguros a casa y para eso no solo vacunar y dar condiciones de salud, sino tener maestros con seguridad en su trabajo, con condiciones de estabilidad. Anunció también que en marzo de 2022 se retornará a las clases presenciales en Perú.

Funcionarios públicos y corrupción

El presidente peruano aseveró que no pocos funcionarios públicos tienen muchos privilegios. Por eso, expresó que firmará una norma que prohíba “que prohíba que ningún funcionario viajará en primera línea" y venderán el avión presidencial”.

“Venderemos el avión presidencial, recursos que serán utilizados en la salud y educación de los niños y niñas”, agregó, mientras comunicó que implementará un paquete de medidas contra la corrupción. “No solo sancionaremos al funcionario, sino también al corruptor”, alertó.

El mandatario refirió que se conformará una comisión de alto nivel que iniciará el proceso de diálogo para cobrar las deudas. A su vez, subrayó que se hará un plan para que el Gobierno central llegue al pueblo y pueda “recorrer los rincones de la patria”.

“Hemos heredado conflictos mineros, petroleros, ambientales, y no ha existido ninguna solución. [...] Nuestro gobierno viene implementando un nuevo enfoque preventivo para abordar conflictos sociales, que incluye la participación de ministerios”, remarcó.

Castillo advirtió que los ministros que no trabajen se tendrán que ir a su casa. Para eso, “A partir de mañana cada uno de nuestros ministros realizará el balance de sus respectivos sectores. Están [los ministros] en constante evaluación”.

El gobernante peruano puntualizó otras acciones procedidas por el Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, medidas anticorrupción, el combate a la pobreza, la desigualdad y la marginación.

Castillo concluyó su informe convocando a todos los peruanos a la reconstrucción nacional.