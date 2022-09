Jair Bolsonaro utiliza Asamblea General para fines electorales

❌ Ainda sobre mulheres, Bolsonaro argumentou que, em seu governo, houve uma queda de 7,7% no número de feminicídios no país.



É FALSO: os últimos dados disponíveis do do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que não houve queda nessa taxa durante sua gestão. pic.twitter.com/VJW7tRjBGZ