México y EE.UU. sostendrán diálogo sobre seguridad nacional

El Gobierno mexicano informó este martes que sostendrá el próximo 8 de octubre un diálogo de alto nivel sobre seguridad con Estados Unidos (EE.UU.), el cual estará encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El canciller Marcelo Ebrard y su homólogo de Estados Unidos, Antony Blinken, sostendrán ese encuentro el cual fue confirmado por el ministro de Relaciones Exteriores en medios de prensa nacionales.

“El nuevo Diálogo de Alto Nivel de Seguridad es reflejo de una relación bilateral efectiva que, desde el respeto mutuo, fortalece la cooperación en un asunto central para ambos países como lo es la seguridad regional”, explicó el comunicado oficial emitido por la Cancillería de México.

El canciller @m_ebrard recibió en @SRE_mx a Ken Salazar (@USAmbMex), embajador de @USEmbassyMEX.



���� y ���� celebrarán, el próximo viernes, el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad, con miras a consolidar una nueva estrategia basada en el entendimiento mutuo. #SociosVecinosAmigos pic.twitter.com/WCGMksfmcZ — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 5, 2021

El Secretaría de Relaciones Exteriores de México insistió que este diálogo posibilitará tratar los temas relacionados con la violencia, el abordaje de las adicciones desde una visión integral de salud pública, y trazar estrategias en relación al crimen transnacional y el tráfico de armas.

"El mensaje es claro: No me mandes armas, no queremos armas, ya no quiero que me des armas ni helicópteros ni nada. Queremos que ya no vengan más armas, 70 por ciento del arsenal (en México, sobre todo en manos de la delincuencia organizada) proviene de Estados Unidos”, indicó Ebrard.

Espléndida reunión de trabajo sostuve con el Embajador de los Estados Unidos Kenneth Salazar. Construimos una relación cada vez más cercana en beneficio de nuestras dos naciones. Gracias Ken!! pic.twitter.com/QpTaPvy2tm — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 5, 2021

La primera edición del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) contará con la participación de las y los secretarios del Gabinete de Seguridad de México: secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; y el secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.

Mientras que la delegación estadounidense estará encabezada por los secretarios de Estado, Antony Blinken; Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; y de Justicia, Merrick Garland.