AMLO respetará fallo de Corte sobre uso lúdico de la mariguana

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno federal respetará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la declaración de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico de la mariguana en México.

No obstante, dijo que "van a evaluar los efectos de la medida aprobada por el poder Judicial y si esto no ayuda al país para enfrentar “el grave problema de drogadicción, para detener la violencia, entonces actuaríamos”, expresó el mandatario.

Lo que la SCJN decidió no significa que la mariguana quede legalizada pero sí supondrá que cualquier mexicano que pida un permiso podrá consumirla de forma legal si la cultiva en su casa y con ciertas restricciones.

Con 8 votos de los 11 ministros de, el proyecto propone eliminar de la Ley General de Salud a la marihuana como droga ilícita y privilegiar el derecho a decidir de las personas. La @SCJN envió un exhorto al Congreso de la Unión para que regule el consumo recreativo

El presidente pidió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) prepararse.

"Vamos a evaluar qué sucede, soy partidario de la democracia representativa y participativa, porque en estos asuntos, si se informara bien y se organizaran bien los debates, escuchando todos los puntos de vista de especialistas, de ciudadanos, de jóvenes, de todos, luego de escuchar a todos se aplica una consulta", dijo.

Aclaró: “sí vemos que en lugar de ayudar perjudica, plantearíamos un cambio, enviaría yo una iniciativa de ley. Pienso que en poco tiempo podemos tener resultados, vamos a evaluar qué sucede".

“Yo he planteado que no se dañe la salud; que dejemos a salvo la libertad de los ciudadanos; que no signifique aumento en la violencia; y que no se permitiera el negocio, porque hay muchos que están penando en el negocio. No se puede traficar con la salud del pueblo. Es inmoral traficar con la vida de los seres humanos”, precisó.

"Lo mejor hubiera sido organizar foros para tener información de quienes está a favor y en contra de la despenalización y decidir a través de una consulta popular", detalló el mandatario.

López Obrador dijo que convocaría a una consulta popular porque "así se decide, eso es mandar obedeciendo; no porque ya nos eligieron con la democracia representativa, ya nosotros podemos decidirlo todo, no".