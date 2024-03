Lula: Brasil corrió un grave riesgo de tener un golpe de Estado

No es la primera vez en las últimas semanas que Lula ha pedido a sus ministros que redoblen los esfuerzos para sacar adelante sus promesas de campaña.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó este lunes a "consolidar" la democracia, después de que el país corriera "serio riesgo" de sufrir "un golpe" de Estado perpetrado por su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

.

LEA TAMBIÉN: Presidente de Palestina recibe a canciller de Brasil

Lula da Silva, se reunió a su Consejo de ministros y dijo que el trabajo apenas comienza, ante lo cual exigió más acciones al gabinete.

"Hoy estamos seguros de que este país corrió serio riesgo de tener un golpe de Estado", dijo Lula después de conocerse el testimonio de dos excomandantes de las Fuerzas Armadas, que afirmaron ante la Policía que Bolsonaro les propuso sumarse a su plan para anular las elecciones de 2022 con el propósito de mantenerse en el poder.

“Hoy tenemos la certeza de que este país corrió un grave riesgo de tener un golpe de Estado después de las elecciones de 2022. Y no hubo golpe no sólo porque algunos que estaban a cargo de las Fuerzas Armadas no quisieron hacerlo, sino también porque Bolsonaro es un cobarde"

Lula pic.twitter.com/atiZfn0U6W — Juan Manuel Karg (@jmkarg) March 18, 2024

Lula, quien hizo estas declaraciones en la apertura de una reunión con su gabinete de ministros, en Brasilia, subrayó que no se volvió a "los tiempos tenebrosos" de la dictadura militar (1964-1985), de la que Bolsonaro es un nostálgico, porque "algunas personas de las Fuerzas Armadas no quisieron y no aceptaron" sumarse a la intentona golpista.

Lula pidió a sus ministros que se esfuercen por "hacer mucho más": "Vamos a tener que hacer mucho más porque Brasil estaba completamente abandonado".

El mandatario destacó las diferentes medidas sociales impulsadas durante el año y tres meses que ya suma su gestión, como la ampliación del programa de subsidios a los pobres Bolsa Familia y la subida del salario mínimo.

Semana começando com muito trabalho. Um balanço desses um ano e três meses de governo. Novas políticas públicas criadas, outras tantas retomadas. A economia crescendo com geração de emprego e aumento da renda.



��@ricardostuckert pic.twitter.com/WiziXgJ17i — Lula (@LulaOficial) March 18, 2024

En su discurso, Lula apuntó a la necesidad de llevar a cabo "recortes", en lo que describió como un esfuerzo "inmenso" para recuperar las cuentas del país, ya que, según declaró, "sin dinero los ministerios no funcionarán".

No obstante, se mostró optimista al recordar el crecimiento económico del 2,9 por ciento que el país experimentó durante el año pasado y afirmó que Brasil va a continuar creciendo en los próximos años de su mandato, convirtiéndose en un país donde "el pueblo vivirá mejor" y de manera más "digna".

"Mi compromiso es mejorar la calidad de vida y el empleo del pueblo brasileño", sostuvo el presidente brasileño, que insistió en que están haciendo realidad las promesas que les llevaron a la victoria en las pasadas elecciones.

No es la primera vez en las últimas semanas que Lula ha pedido a sus ministros que redoblen los esfuerzos para sacar adelante sus promesas de campaña, en especial en lo que se refiere al combate al hambre.

“Nuestro primer año fue un año de recuperación. Todo el mundo sabe que recuperar algo dañado es más difícil que empezar algo nuevo. Todo el mundo sabe cuánto trabajo se paralizó, se retrasaron las ayudas a la investigación”, destacó el presidente.

Según Lula, el mayor trabajo fue la recuperación. “Todo el mundo sabe lo que se hizo para recuperar el salario mínimo, y todo el mundo sabe que aún nos queda mucho por hacer, en todos los ámbitos. Todo lo que nos comprometimos a hacer durante la disputa electoral”.

Lula también habló sobre el testimonio de autoridades militares sobre el intento de golpe de Estado para mantener a Bolsonaro en el poder. “Hoy tenemos la certeza de que el país corría grave riesgo de sufrir un golpe de Estado debido a las elecciones de 2022. Y no hubo golpe, no, simplemente porque algunos no quisieron hacerlo, sino porque el presidente fue un cobarde”.