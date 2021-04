Pdte. de México López Obrador se vacuna contra la Covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este martes la primera dosis del inmunizante contra el virus de la Covid-19, en el marco de la tradicional rueda de prensa que ofrece de lunes a viernes en Palacio Nacional, conocida como "la mañanera".

El mandatario mexicano se ha puesto la vacuna anticovid producida por el laboratorio AstraZeneca, la cual enfrenta un escándalo de relaciones públicas luego de ser asociada con la aparición de coágulos y trombos en Europa.

Tal como había prometido, el presidente mexicano la aplicación, de manos de una enfermera militar, se realizó en el salón Tesorería de Palacio Nacional al final de la conferencia de prensa matutina.

No faltarán vacunas contra #COVID19 para todas y todos, en condiciones de igualdad y sin abusos de poder. Conferencia matutina. https://t.co/DraP7oz4iB — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 20, 2021

La teniente enfermera Medina Vega le mostró el procedimiento y le hizo las preguntas del protocolo preventivo, a las cuales el mandatario respondió a las tres de manera negativa: fiebre o algún síntoma de Covid en las últimas 24 horas, alergia algún medicamento y registro de transfusión sanguínea en los tres meses recientes.

En esta ocasión, el presidente visitó camisa de manga corta para facilitar la inyección. Mientras la enfermera preparaba el proceso le dijo al paciente: "Relaje su brazo, tranquilo, es muy rápido". El presidente replicó: "Muy tranquilo, cabeza fría, corazón caliente".

Al concluir la aplicación, López Obrador, quien, como otros mandatarios del mundo animó con su gesto a la vacunación, dijo: "(No dolió), la enfermera tiene unas manos muy suaves, no duele, además, ayuda mucho, nos protege a todos y hago de nuevo un llamado a los adultos mayores que todavía (no se la ponen) para que todos nos vacunemos".

El lunes 19 de abril se registraron 203,435 dosis aplicadas de vacunas contra #COVID19. Está por concluir la vacunación a personas adultas mayores; hoy iniciará el proceso con personal educativo y sigue la protección a trabajadoras y trabajadores de la salud. pic.twitter.com/1TOu7wQqF3 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 20, 2021

Más adelante dijo al respecto: "no hay ningún riesgo, para empezar no duele la vacuna, estaba yo viendo que me la colocaron en el mismo brazo donde tengo la marca de cuando estábamos niños que nos vacunaban, no sé si era para sarampión, para viruela".

"Entonces no pasa nada absolutamente. Que si no se aplicaron la primera dosis, porque lo estaban pensando, cuando lleguen de nuevo al municipio para la segunda dosis pueden aprovechar para que se apliquen la vacuna y protegernos todos", puntualizó.