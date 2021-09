López Obrador afirma que están puestas las bases para la transformación de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que su Gobierno logró poner las bases para la transformación de México, al dar lectura este miércoles de su tercer informe de gestión.

"A sólo dos años y nueve meses de ocupar la Presidencia podemos afirma que hemos logrado ese objetivo - repito - sentar las bases para la transformación de México", afirmó.

“Ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y derecho a disentir, hay transparencia plena, no se censura a nadie, no se violan derechos humanos, no se reprime al pueblo, no se organizan fraudes”, sostuvo.

En su #TercerInformeDeGobierno el pdte de México señaló que enviará una iniciativa de Ley para fortalecer a la @CFEmx, además de continuar el fortalecimiento de la estatal @Pemex. Agregó que en su mandato no se han violado DDHH de migrantes pic.twitter.com/y0RmTl84TR — Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) September 1, 2021

Agregó que “el poder público ya no representa como era antes a una minoría, sino a todos los mexicanos. Se gobierna con austeridad y autoridad moral, no se tolera la corrupción ni impunidad. Se propicia la igualdad, se repudia la discriminación, racismo, clasismo, se fortalecen valores morales, se cuida y se promueve el patrimonio cultural de México”, dijo.

López Obrador comenzó hablando sobre el sector energético en el país al resaltar que su Gobierno ha incrementado la inversión en este ramo.

“Hemos detenido las privatizaciones en el sector energético”, al tiempo que destacó que parar en seco la tendencia privatizadora de la anterior administración fue una medida decisiva de su mandato.

En este sentido, el jefe de Estado anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma para rescatar la Comisión federal de Electricidad y reparar el daño que causó la privatización en este sector.

Asimismo, mencionó que entre los programas prioritarios para reactivar la economía del país están las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

“Destaca la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y el programa del Istmo para articular puertos y crear vía de comunicación entre Asia y la costa este de Estados Unidos. Asimismo, el Tren Maya llevará bienestar a la zona de mayor riqueza”.

La obra del Tren Maya, el corredor del Itsmo y el aeropuerto de santa Lucía han generado 143.137 empleos directos y 277.049 indirectos, según apuntó.

Vacunación y Covid-19

Sobre la gestión de la pandemia de la Covid-19, López Obrador comentó que se desarrolló un programa nacional de vacunación que ha funcionado con eficacia que ha llegado a todos los pueblos, pues ha logrado disminuir el número de casos y hospitalizaciones en el país.

El mandatario precisó que el 65 por ciento de la población tiene al menos 1 dosis y se comprometió a que en octubre todos los adultos mayores de 18 años tengan al menos una dosis.

Destaca el pdte de México @lopezobrador_ la llegada de más de 100 millones de vacunas contra el #COVID19, también el crecimiento económico de 6.2% para 2021 y la construcción de proyectos de infraestructura con recursos públicos. El mandatario rinde su #TercerInformeDeGobierno pic.twitter.com/DeOFci66cQ — Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) September 1, 2021

“Hemos recibido 103 millones 296 mil 665 dosis de vacuas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik, CanSino y Moderna, de gobiernos y farmacéuticas que han demostrado solidaridad con el gobierno de México y su pueblo “, enunció.

En este sentido, mencionó a Cuba, Argentina, Rusia, India, China y Estados Unidos como los países que se han solidarizado con esta nación.

Educación y regreso a clases

Sobre el regreso a clases presenciales en el país, acontecido el pasado lunes 30 de septiembre, el jefe del Ejecutivo federal agradeció el apoyo a la comunidad estudiantil y al personal docente, quienes arrancaron con entusiasmo el curso escolar.

“El lunes comenzó el nuevo ciclo escolar con la participación entusiasta de maestros, padres, así como 11 millones de niños que, luego de 18 meses, regresan a recibir clases presenciales a la escuela, que es su segundo hogar”, dijo.

Remesas

El presidente de México subrayó la importancia del crecimiento de las remesas enviadas por los migrantes a sus familias en el territorio nacional, pues en 2020 tuvo un valor de 40.600.000.000 dólares y se estima que en 2021 sobrepasen los 48.000.000.000.

“Aprovecho para recapitular: récord histórico en remesas, en inversión extranjera, en incremento al salario mínimo, en no devaluación del peso, en no incremento de deuda, en aumento del índice de la bolsa de valores, en las reservas del banco de México”, recapituló.

Índices delincuenciales

López Obrador reveló que el robo de combustibles se redujo al 95 por ciento, que el de homicidios se redujo en un 05, por ciento, el robo de vehículos, un 28 por ciento y los secuestros un 18 por ciento.

Tercer Informe 2020-2021, desde Palacio Nacional. https://t.co/gYUrYECKp6 — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 1, 2021

“Sólo tres delitos han presentado aumento: feminicidio, y que es posiblemente porque antes no se clasificaba, como ahora; la extorsión y el robo a transporte público “, arguyó en relación con los tres delitos de fuero común que son los únicos de 11 que han aumentado.

Impuestos

El titular del Ejecutivo señaló que, en su mandato, la política de austeridad ha ahorrado 400.000.000.000 de pesos en compras y contratos, reduciendo prácticas dañinas que existían en la hacienda pública.

A su vez, sostuvo que tampoco se elevó el precio de los combustibles ni se endeudó al país. “La austeridad, cancelación de fideicomisos, contratos leoninos y fondos que se manejaban de manera discrecional y en beneficio de minorías nos han permitido liberar más presupuesto”, expresó.

El pdte de México @lopezobrador_ rindió su #TercerInformeDeGobierno. Inicia la segunda mitad de su sexenio con más del 60% de aprobación pic.twitter.com/fwumHZnJEB — Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) September 1, 2021

Pensiones

López Obrador continuó su informe recordando la reforma que se hizo para las pensiones a adultos mayores, niños y niñas con discapacidad cuyo rango es constitucional. A su vez, anunció que el monto actual se duplicará para 2024.

“Es una realidad la pensión, que va a ir aumentando para enero de 2024, todos los adultos van a recibir el doble de lo que se les entrega. Para enero del 24, una pareja de ancianos va a tener ingresos suficientes para su alimentación, nos vamos a sentir todos muy orgullosos”, sentenció.

Represión política

El gobernante consideró que la represión política dejó de existir en el país a través de la independencia de poderes, sobre todo de la Fiscalía General de la República.

“No se fabrican delitos ni se espía a opositores”, comunicó, al tiempo que añadió que las presiones a los medios.

López Obrador habló del acto de represión de elementos del @INAMI_mx en contra de in migrante. Ya fueron dados de baja y están sujetos a proceso — Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) September 1, 2021

Finalmente, el mandatario comentó con orgullo, que si perdiera la revocación de mandato se iría con la conciencia tranquila.

“Estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional en 2024. Desde luego no es lo único que necesito, falta lo que diga la naturaleza, la ciencia, el creador”, concluyó.