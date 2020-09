López Obrador critica acciones contra bienes en la CNDH

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este lunes en conferencia de prensa matutina los actos "vandálicos" que se cometieron en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Dentro de ellos, el mandatario criticó la alteración, con pintura, del cuadro de Francisco I. Madero que se encontraba en las instalaciones, señalando que "claro que no me gustó, cómo me va a gustar, ver a Madero ultrajado".

Agregó que "nadie debe ser ofendido así, vilipendiado, menos un luchador por la democracia como Madero. Ya si no respetamos eso...”

Exhortamos a colectivos que retienen nuestras oficinas, nos permitan regresar. Mantenemos los compromisos con las víctimas firmados el 2/09/20, reiteramos nuestra disposición para entablar un diálogo y rechazamos cualquier documento que incrimine a las manifestantes. pic.twitter.com/BvNahbIcSc — CNDH en México (@CNDH) September 7, 2020

De igual forma, sobre la toma de la CNDH comentó que “ahora si van a tomar y quemar una oficina, ¿qué están pensando? ¿Que vamos a caer en la provocación y las vamos a desalojar? No. Aquí vienen se están días y días y nadie es molestado. Nunca actuamos así y enfrentamos cosas muy fuertes. Porque no es la vía, no es es el camino. Se tiene un optar por la no violencia”.

Un grupo de feministas mantiene tomadas las instalaciones de la CNDH de México, como medida de presión para que se atiendan los casos de familiares de víctimas de violencia.