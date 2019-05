Leopoldo López se compara con coalición de la II Guerra Mundial

El opositor Leopoldo López, que huyó de la prisión domiciliaria, ofreció declaraciones desde la embajada de España en Venezuela a distintos medios internacionales ante los que aseguró que lidera una coalición solo comparable con la de los aliados en la II Guerra Mundial.

López denunció, nuevamente, ante gran cantidad de medios internacionales que "hay una dictadura" en Venezuela y que lidera internacionalmente "la coalición más grande de los últimos tiempos" contra el gobierno venezolano.

Sin embargo, potencias como Rusia -que fue parte de los Aliados de la SGM- y China y distintos organismos internacionales han rechazado la injerencia estadounidense en Venezuela y su apoyo a la búsqueda del poder de la oposición por vías violentas.

Sobre su estancia en la embajada española, López declaró que se encuentra en condición de huésped. "¿Por qué estoy acá y no en mi casa? Porque me llevarían a (la cárcel) Ramo Verde; no quiero volver a la cárcel, pero no le tengo miedo", expresó contradictoriamente el opositor condenado por los delitos de asociación para delinquir e instigación pública.

López sostiene que buscan el control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), pese a que el cuerpo militar ha reafirmado su lealtad al gobierno del presidente Nicolás Maduro y contuvo el intento de golpe de Estado del 30 de abril.

Tras el fracaso del golpe, López huyó a la embajada de Chile en Caracas y, luego, a la embajada de España. La huida del opositor ha sido aupada por los gobiernos de derecha de la región, incluido el estadounidense que apoyó abiertamente el intento de derrocar a Nicolás Maduro.