La convocatoria es parte de la campaña No More Trump e invita a condenar la guerra no convencional desplegada por Estados Unidos.

Este sábado 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, se celebrará la Jornada Mundial de Solidaridad con el pueblo venezolano, convocada por la Red en Defensa de la Humanidad (REDH).

La convocatoria, parte de la campaña No More Trump (No más Trump), invita a artistas, científicos, intelectuales y movimientos sociales a “condenar la guerra no convencional desplegada actualmente por el imperialismo estadounidense”, de acuerdo con un comunicado oficial del ministerio de Cultura del país bolivariano.

Una de las acciones a las que llamó el comité organizador fue a realizar audiovisuales con temas afines, que no duren más de un minuto, y subirlos a las redes sociales.

La Red en Defensa de la Humanidad, convoca a la jornada mundial de este 21 de septiembre a favor de Venezuela. Participa!!! pic.twitter.com/Dc6tk7G2kL — Red de Intelectuales (@humanidadenred) September 20, 2019

También en Facebook, Twitter e Instagram podrán publicarse mensajes con contenidos y formatos diversos que incluyen fragmentos de piezas musicales, poesías, consignas, obras de arte, fotografías, caricaturas, memes, entre otros.

Asimismo, bajo la etiqueta #PorLaPazNoMasTrump, esas plataformas se harán eco del llamado de internautas, colectivos y capítulos nacionales de la REDH, a favor de la paz, la salvación de la vida en el planeta, contra la guerra y la política del gobierno del presidente estadounidense.

La campaña también va enmarcada en manifestaciones a favor de la vida, la diversidad cultural, los niños, la felicidad y la soberanía.

No poseer cuentas o perfiles en las redes sociales no será un impedimento para sumarse a la causa, pues en ese caso se podrán enviar las expresiones de apoyo, solidaridad y compromiso político al correo redintelectualesvenezuela@gmail.com.

La campaña No More Trump fue impulsada por Venezuela durante el pasado mes de agosto para mostrar el rechazo a las medidas coercitivas y el bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos. Más de 13 millones de personas, venezolanos y ciudadanos de varios países del mundo, mostraron su apoyo a la soberanía del país suramericano firmando un documento que será entregado al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres.

Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo, jornada que la Asamblea General de la ONU ha declarado como dedicada al fortalecimiento de los ideales de paz entre las naciones y los pueblos y entre los miembros de cada uno de ellos.

La campaña de este año se centra en la importancia de combatir el cambio climático con el fin de proteger y promover la paz en todo el mundo.