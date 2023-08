Nagasaki rinde homenaje a los miles de muertos por la bomba atómica

Nagasaki marked the 78th anniversary of the UnitedStates atomic bombing. At 11:02am Aug 9. 1945, the B29 bomber "Bockscar" dropped a plutonium bomb "Fat Man" on the city of Nagasaki, 74,000 lives lost. #Nagasaki #Japan #UnitedStates #PrayForNagasaki #NoWar #PeaceNotWar #黙祷 pic.twitter.com/eWiu94B7Ij