Sismo de magnitud 5,4 deja 120 heridos en norte de Irán

2023-01-18 M5.8 #Turkey-#Iran border region #earthquake recorded in #Scotland & in #Stornoway + area historical seismicity.



Clear P-wave on all stations.



Dist.: 4168.3km

Travel Time: 7m 19.4s

Depth: 10.0km#Python @raspishake @matplotlib #CitizenScience pic.twitter.com/oG8XdeaGwW