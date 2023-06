Indígenas temen exterminio de aprobarse hito temporal en Brasil

Indígenas brasileños temen nuevo exterminio con posible aprobación del pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) de la tesis del marco temporal, la principal apuesta del agronegocio de ese país para detener la demarcación de tierras indígenas y cuestionar territorios ya delimitados.

Esto supone que sean expulsados de los lugares que ocupan en la actualidad si no se comprueba que los habitaban antes de 1988, cuando se promulgó la nueva Constitución del país, y que esos terrenos puedan ser comercializados.

Lo anterior podría ocurrir con pueblos como el de Tabajara, en el municipio Conde del Estado de Bahía. En ese sentido, Natália Tabajara, líder de un grupo de mujeres, afirmó que “el cronograma es la catástrofe de los pueblos indígenas. Tanto de los que ya luchaban antes de la constitución, como de los que solo reclamaron después, a través de todo un proceso de silenciamiento, de todo un proceso de exclusión de la sociedad”.

Lideranças indígenas de todo o Brasil, que estão, em Brasília, acompanham sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento que define o futuro dos povos indígenas e é decisivo para a crise climática.



— Apib Oficial (@ApibOficial) June 7, 2023

Por su parte, el cacique, Ednaldo Tabajara, declaró: “en nuestro silenciamiento, los coroneles, hacendados que vienen de fuera de Brasil, comienzan a tomar sobre el territorio nuestro. Hoy el tiempo es muy parecido, como ya no vale que nos corten la lengua, nos corten el cuello, nos corten la cabeza, nos quemen aceite y nos echen por el cuerpo, quemen la casa, ahora lo están legalizando como pueden en el Congreso Nacional”.

Además de Aldeia Vitória, los Tabajara tienen otras dos aldeas en el municipio: Gramame y Nova Conquista. “En esos tres pueblos logramos agrupar parte de nuestra gente. Aquí en el pueblo de Vitória tenemos veintiséis familias. Pero mucha de nuestra gente todavía está en la periferia, porque no podemos acceder a políticas como la vivienda para poder traer estos poblaciones a nuestro territorio”, denunció Natália Tabajara.

En tanto, el cacique advierte. “Sin la tierra no hay educación diferenciada, no hay salud diferenciada. La política social no es suficiente. Entonces afecta directa e indirectamente a las comunidades. Porque en un contexto donde no tienes un territorio demarcado, perdemos toda una política social de desarrollo, y exterminio nuevamente con nuestro pueblo".

De acuerdo a datos oficiales, los pueblos originarios en Brasil ocupan el 13,7 por ciento del territorio nacional, con 610 tierras indígenas, de las cuales 487 están delimitadas. De ese total, la gran mayoría se sitúan en la Amazonía brasileña, con 329 áreas demarcadas.