Tribunal de India detiene desalojo y demolición de 4.000 viviendas

El Tribunal Supremo de India suspendió este jueves la orden del Tribunal Superior del estado de Uttarakhand (norte) de eliminar lo que había denominado "invasiones" en la ciudad de Haldwani, en referencia a 4.000 viviendas construidas por personas empobrecidas.

Al saludar esta decisión, el diputado del Congreso y presidente del departamento de minorías del partido del Congreso, Imran Pratapgarhi, dijo que "es una victoria de la justicia y la humanidad".

Pratapgarhi calificó como muy mala la actitud de las autoridades del Estado en este asunto. "Es sorprendente cómo un Gobierno estatal puede estar en contra de su propia gente. No solo hay más de 4.000 casas, sino que hay escuelas públicas, hospitales gubernamentales, salones comunitarios, un templo de la época británica, una mezquita", expresó.

En ese sentido, dijo que "el techo no será arrebatado de las cabezas de la gente de Haldwani, las escuelas infantiles no serán destruidas, el hospital no será destruido, el templo mezquita Dharamshala no será destruido".

El fallo del tribunal superior supone un alivio para unas 50.000 personas, la mayoría musulmanas, en la ciudad del Himalaya, situada a unos 300 kilómetros de la capital federal, Nueva Delhi.

Los residentes que se reunieron en dos lugares, mujeres y hombres por separado, para las oraciones comunitarias desde el jueves por la mañana, dijeron que estaban aliviados y agradecidos con el tribunal superior por considerar sus súplicas desde un ángulo humanitario.

El jueves, la Corte Suprema suspendió la orden del Tribunal Superior de Uttarakhand de eliminar la ocupación de 117.00 metros cuadrados de tierra en Haldwani.

El conflicto se originó luego de que una empresa ferrocarrilera manifestara que las personas habían invadido ese territorio. El Tribunal Supremo también buscó una respuesta de los Ferrocarriles y del Gobierno de Uttarakhand sobre las peticiones presentadas contra la orden del Tribunal Superior de eliminar las ocupaciones en Haldwani.