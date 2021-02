Gobierno español descarta referéndum pactado en Cataluña

A la “justícia” espanyola no li ha agradat que la majoria independentista liderada per @Esquerra_ERC hagi guanyat les eleccions, i com que no ens poden guanyar a les urnes, ens tornen a empresonar. D’aquí el recurs contra el tercer grau. #llibertatpresespolítiques #amnistia pic.twitter.com/vZhB8EOhwA