Prosigue aplazamiento de maratones por la Covid-19

Nouvelle date pour le Schneider Electric Marathon de Paris. Plus d’informations sur le lien ci-dessous ⬇️

New date for Schneider Electric Marathon de Paris. All of the latest information on the link below ⬇️



���� https://t.co/bETJ12a6xy

���� https://t.co/yp3y78bfgU #ParisMarathon pic.twitter.com/jFcK9QXp1s