Presidente del fútbol español no renuncia y aumenta escándalo

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró este viernes durante la Asamblea General de dicho organismo que no tiene pensado dimitir por el escándalo del beso, al parecer no consentido, que dio a la futbolista Jenni Hermoso tras ganar el Mundial femenino.

Rubiales, en su defensa sin mucha autocrítica, dijo durante su intervención que dicho beso "fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración".

Sin embargo, el vicepresidente de la RFEF, Rafael del Amo anunció su dimisión como presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino y consideró que Luis Rubiales "debería haber presentado su dimisión" porque "ha metido la pata y cuando te equivocas hay que ser digno de salir".

Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) August 25, 2023

Del Amo presentó su dimisión después de considerar que Rubiales debería haber renunciado a su cargo tras el beso que dio a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial y su comportamiento en el palco en la final de la Copa del Mundo.

"Creo que debería haber presentado su dimisión. Yo me debía a mis principios y él fue quien me puso en este cargo, tenía que agradecerle su confianza en mí, ha habido cosas que no me han gustado y yo se lo tenia que decir a él. No podía hablar con vosotros antes", dijo el directivo a la prensa.

Entretanto, Alexia Putellas, centrocampista del Barcelona y de la selección española, tras conocer las justificaciones de Luis Rubiales durante la asamblea del organismo, en la que anunció que no dimitiría, reaccionó con un "Esto es inaceptable. Se acabó".

"Contigo compañera @Jennihermoso", añade en un breve mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter) la futbolista azulgrana, dos veces Balón de Oro y que formó parte del equipo nacional que se proclamó campeón en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda.