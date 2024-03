Convocan a comicios anticipados en Cataluña tras veto presupuestario

▶️ #President @perearagones: "Avui els grups que han impossibilitat que el pressupost continués el seu tràmit al Parlament han dit 'no' a 1.000 milions d'euros per combatre la sequera, han dit 'no' a acabar amb retallades laboral, han dit 'no' a 1.400 milions més per a la salut" pic.twitter.com/Dcyg3xMdpz